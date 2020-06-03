Yarım asırdır aşkla motosiklet tamir ediyor - MERSİN

İlkokul öğrencisiyken 11 yaşında babasını kaybeden Çay, maddi imkansızlıklar nedeniyle eğitimine devam edemeyince ağabeyi onu motor ustası Hasan Kılıç'ın yanına çırak olarak verdi.Çay, köydeki evleri ile iş yeri arasındaki 3 kilometrelik yolu, mesleği öğrenmek için her gün yürüdü.Ustasının yanından 6 yıl sonra ayrılan ve ilk iş yerini 1970 yılında açan Çay, emekli olmasına ve ilerleyen yaşına rağmen 50 yıldır sürdürdüğü tamirciliği büyük bir aşkla devam ettiriyor.Yarım asra sığdırdığı mesleki yaşamının yanı sıra yetiştirdiği 150 kişi ve iş hayatındaki örnek davranışları nedeniyle 2018 yılında "Yılın Ahisi" seçilen Çay, bir yandan mesleğini icra ederken diğer yandan da Mersin'de Ahilik kültürünü yaşatmaya çalışıyor.- "Her şeyi doğruluk ve dürüstlükle kazandım""Ustaların ustası" olarak anılan Tahsin Çay, AA muhabirine yaptığı açıklamada, motosikletlerin eski yıllarda "taksi" amacıyla kullanıldığını anlattı.Yanında çalıştırdığı kişilere her zaman "Dürüstlük geleceğin hazinesidir" öğüdünü verdiğini vurgulayan Çay, "Her şeyi doğruluk ve dürüstlükle kazandım. Yanımda çalıştırdığım kişilere mesleği öğretirken aynı zaman da hırsızlık yapmayın, kötü şeylerden uzak durun, güzel çalışın, küçüklerinizi sevin, büyüklerinize saygı duyun gibi nasihatler ederim. Sonuçta bizler de bir eğitmeniz." diye konuştu.Çay, yetiştirdiği kişilerle yıllar geçmesine rağmen bağını koparmadığını belirterek, "Mesleğe 150 kişi kazandırdım. Aralarında emekli olanlar da var. Yukarıdaki köylerde yaşayanlar var. Bu tarafa geldiklerinde önce benim yanıma gelirler, sonra ailesinin yanına giderler. Böyle bir saygıları var." ifadelerini kullandı.Kendi imkanlarıyla açtığı iş yerinin zamanla kent genelinde tanındığını söyleyen Çay, farklı illerden tamir için yanına gelen müşterilerinin de olduğunu anlattı.Çay, her türden motosikleti en güzel şekilde tamir etmek için çabaladığını vurgulayarak şunları kaydetti:"Yaptığın işi önce kendin beğeneceksin. Sonrasında müşteri, yaptığın o işi sever zaten. Ben de bunu en güzel şekilde müşterilerime sunuyorum. Ben kendim için 'olmadık işler uzmanıyım' derim. Olmayan bir işi ben bir şekilde yaparım. Motosikletlerde 'sent ayarı' diye bir şey vardır mesela. Onu herkes yapamaz ama benim ona göre aletim var, bilgi birikimim var. Yapıyorum, müşteri de memnuniyetle gidiyor."Çırak bulmakta artık sıkıntı yaşadığını anlatan Çay, ilerleyen yaşı nedeniyle bazı tamirlerde zorlandığını sözlerine ekledi.
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