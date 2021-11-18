Yarı tatili ne zaman? Sömestr tatili ne zaman? soruları öğrenci ve veliler tarafından merak konusu oldu. Okullarda ilk ara tatil yapacak öğrenciler ardından sömestr yani yarıyıl tatili için gün sayacak. İşte MEB 2021 - 2022 takvimi...

2021-2022 YILI İLK ARA TATİL NE ZAMAN?

Birinci dönem ara tatili, 13 Kasım 2021 Cumartesi başlayacak ve 21 Kasım 2021 Pazar sona erecek.

2022 YARIYIL (SÖMESTR) TATİLİ NE ZAMAN?

Yarıyıl tatili, 21 Ocak 2022 Pazartesi başlayıp 7 Şubat 2022 Cuma tamamlanacak.