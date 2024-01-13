'Yarı Otomatik Ofsayt Sistemi' Süper Lig'de ilk kez kullanıldı
Süper Lig'in yeni tanıştığı 'Yarı Otomatik Ofsayt Sistemi', ilk kez Başakşehir - Alanyaspor maçında kullanıldı. Alanyaspor'un golü, ofsayt gerekçesiyle iptal edildi.
Giriş: 13.01.2024 - 16:56 Güncelleme: 13.01.2024 - 16:56
Süper Lig'in yeni teknolojisi 'Yarı Otomatik Ofsayt Sistemi', ilk kez Başakşehir - Alanyaspor karşılaşmasında kullanıldı.
Alanyaspor'un 18. dakikada attığı gol, 'Yarı Otomatik Ofsayt Sistemi'nde ofsayt olarak belirlenirken, hakem Arda Kardeşler golü iptal etti.
İşte o pozisyon: