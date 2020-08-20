UEFA Şampiyonlar Ligi'nde son 16'da Juventus'u, çeyrek finalde Manchester City'yi eleyerek yarı finale yükselen Olympique Lyon, yarı finalde Bayern Münih'e elenerek gelecek sezonunu da etkiledi!

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle 28. haftada tescil edilen Ligue 1'de aldığı 11 galibiyetle 40 puan toplayan Lyon, sezonu 7. sırada tamamlamıştı. Avrupa kupalarına katılım potasının üç sıra gerisinde bulunan Lyon'un Avrupa'ya katılabilmesi için Devler Ligi'ni kazanması gerekiyordu.

Yarı finalde havlu atan Lyon, 1996'dan sonra ilk kez Avrupa'ya katılamayacak!