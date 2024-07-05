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        Haberler Bilgi Spor YARI FİNAL YOLUNDA! Hollanda-Türkiye maçı ne zaman? EURO 2024 Türkiye - Hollanda çeyrek final maçı saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak?

        Hollanda-Türkiye maçı ne zaman? EURO 2024 Türkiye - Hollanda çeyrek final maçı saat kaçta?

        A Milli Futbol Takımı Türkiye, Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) çeyrek final maçında Hollanda ile karşı karşıya geliyor. Grup aşaması ve son 16 turunda gösterdiği performansla turnuvaya damga vuran Türkiye, EURO 2024'te yoluna emin adımlarla ilerliyor. Ay yıldızlılar, Hollanda engelini geçip yarı final biletini kapmak için sahaya çıkıyor. İşte Hollanda-Türkiye maçı ne zaman sorusunun yanıtı...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 05.07.2024 - 20:55 Güncelleme: 06.07.2024 - 00:13
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        • 1

          Hollanda-Türkiye maçı için geri sayım başladı. Son 16 turunda Avusturya'yı 2-1 mağlup etmeyi başaran Türkiye, çeyrek finalde Hollanda'nın rakibi oldu. Berlin Olimpiyat Stadı'nda oynanacak Hollanda-Türkiye maçının ne zaman, saat kaçta başlayacağı futbolseverler tarafından araştırılmaya başlandı. Peki, " Hollanda-Türkiye maçı ne zaman? EURO 2024 Türkiye - Hollanda çeyrek final maçı saat kaçta, hangi kanalda?" İşte Türkiye - Hollanda çeyrek final maçının oynanacağı tarih ve saat...

        • 2

          TÜRKİYE HOLLANDA MAÇI NE ZAMAN?

          Türkiye Hollanda maçı 6 Temmuz Cumartesi saat 22.00'de oynanacak.

        • 3

          TÜRKİYE HOLLANDA MAÇI HANGİ KANALDA?

          Zorlu mücadele TRT 1 ekranlarından canlı yayınlanacak.

        • 4

          KUPAYA KATILMA MÜCADELESİ

          Ronald Koeman'ın teknik direktörlüğünü yaptığı "Portakallar", elemelerde B Grubu'nu Fransa'nın ardından ikinci sırada tamamlayarak Almanya bileti aldı.

          Grupta oynadığı 8 maçta 6 galibiyet ve 2 mağlubiyet yaşayan Hollanda, 18 puan topladı.

          İki mağlubiyetini de Fransa karşısında alan "Portakallar", 17 kez fileleri havalandırdı, kalesinde ise 7 gol gördü.

        • 5

          ÖNE ÇIKAN OYUNCULARI

          Yıllar boyunca futbol dünyasına kazandırdığı Johan Cruyff, Dennis Bergkamp, Ruud Gullit, Marco van Basten ve Ronald Koeman gibi birçok isimle dikkati çeken Hollanda'nın kadrosunda önemli oyuncular yer alıyor.

          "Portakallar"ın savunmasında kaptan Virgil van Dijk ile Matthijs de Ligt öne çıkarken, orta sahada Frenkie de Jong'un sorumluluk alması bekleniyor.

          Memphis Depay, Cody Gakpo, Xavi Simons ve Wout Weghorst ise Hollanda'nın hücum hattında katkı sağlamasını beklediği isimler olarak öne çıkıyor.

          Gakpo ve Weghorst, elemelerde kaydettiği üçer golle "Portakallar"ın EURO 2024 bileti almasında önemli rol oynadı.

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