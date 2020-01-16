Yargıtay ve Danıştay’da seçim

Fevzi Çakır fcakir@haberturk.com

Yüksek Seçim Kurulu’nda kritik değişim süreci başladı. 11 üyesi bulunan kurulda,, Başkan Sadi Güven dahil 6 üyenin görev süresi 23 Ocak’ta doluyor. Yeni üyelerin belirlenmesi için Yargıtay ve Danıştay’da bugün seçim yapıldı. Habertürk'ten Fevzi Çakır'ın haberine göre, yapılan oylamalar sonucunda sadece Yargıtay 21. Hukuk Dairesi Üyesi Ahmet Yener salt çoğunluğun üzerinde oy alarak, YSK üyesi seçildi. Geri kalan 5 üyenin belirlenmesi için oylamalara gelecek hafta devam edilecek.

7 asil 4 yedek olmak üzere toplam 11 üyeden oluşan Yüksek Seçim Kurulu’nda 23 Ocak’ta Başkan Sadi Güven ile Faruk Kaymak, Refik Eğri, Zeki Yiğit, İlhan Hanağası ve Nakiddin Buğday’ın görev süreleri dolacak. YSK'nın yeni üyelerinin seçilmesine dair yargı süreci de tamamlandı. Yeni üyelerden üçü Yargıtay, üçü ise Danıştay üyeleri arasından belirlenecek. Yargıtay ve Danıştay genel kurulları, kendi üyeleri arasından üye tamsayılarının salt çoğunluğunun gizli oyu ile seçecek. O kritik seçim ise bugün yapıldı.

YARGITAY’DA 5 İSİM YARIŞTI

Yargıtay’da YSK üyeliği için; 14. Hukuk Dairesi Mahmut Akgün, 13. Ceza Dairesi Üyesi Ali Karaıslı, 23. Hukuk Dairesi Üyesi Ömer Kızılkaya, 6. Ceza Dairesi Üyesi Orhan Usta ve 21. Hukuk Dairesi Üyesi Ahmet Yener yarıştı.

Yargıtay Genel Kurulu’nda yapılan seçimin ilk turunda, adaylardan Yargıtay 21. Hukuk Dairesi Üyesi Ahmet Yener üye tam sayısının salt çoğunluğunun üzerinde oy alarak (221) YSK üyeliğine seçildi. Diğer adaylar Mahmut Akgün, Ali Karaıslı, Ömer Kızılkaya ile Orhan Usta yeterli oyu alamadı. Yargıtay'daki seçimler, Salı gününe bırakıldı.

DANIŞTAY’DA 7 ÜYE ADAY YARIŞTI

Danıştay’da ise seçim saatine kadar çekilen olmazsa 8 isim YSK üyeliği için yarıştı. Bu isimler şöyle; Ali Ürker, Battal Öğüt, Ekrem Özübek, Hasan Önal, Bilge Apaydın, Adil Memiş, Cevdet Özkoç.

Danıştay Büyük Genel Kurulu’nda ise , yapılan seçimde ise adaylardan hiçbiri yeterli çoğunluğa (65) ulaşamadı. Danıştay'daki seçime de gelecek hafta devam edilecek.

YENİ BAŞKAN DA BELİRLENECEK

6 yıllığına seçilen üyelerin belirlenmesinin ardından Yüksek Seçim Kurulu, toplanacak. Üyeler bu toplantıda salt çoğunluk ve gizli oyla aralarından bir başkan ve başkanvekili seçecek, Yeni başkanın, Kurul’un kıdemli ve Yargıtay kökenli bir üyesi olması bekleniyor.