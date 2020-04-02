Yargıtay üyesi Basri Bağcı, Anayasa Mahkemesi üyeliğine seçildi

AA

Buna göre, Yargıtay üyesi Bağcı, Türkiye Cumhuriyeti Anayasası'nın 146 ve 147'nci maddeleri ile 6216 sayılı Anayasa Mahkemesinin Kuruluşu ve Yargılama Usulleri Hakkında Kanunun 6, 7 ve 10'uncu maddeleri gereğince Yargıtay Büyük Genel Kurulunca gösterilen üç aday arasından Anayasa Mahkemesi üyeliğine seçildi.