Yargıtay onadı! Orman yakan teröriste 25 yıl hapis!

Yargıtay 3. Dairesi, İstanbul 36. Ağır Ceza Mahkemesince 28 Nisan 2020'de Yakup Akman hakkında verilen hükme ilişkin temyiz incelemesini tamamladı.
25 YIL HAPİS CEZASI ONANDI
AA'da yer alan habere göre buna göre, Akman'a, terör örgütü PKK kapsamında "devletin güvenliğine karşı suç işlemek amacıyla kurulmuş bir örgütün faaliyeti çerçevesinde devlet ormanlarını yakma" suçundan verilen 25 yıl hapis cezasının onanması kararlaştırıldı.
Kararda, yargılama sürecinde bu suça ilişkin hükme esas alınan delillerin hukuka uygun olarak elde edildiği, usul işlemlerinin kanunlara uygun olarak yapıldığı belirtildi.
AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET HAPİS CEZASI BOZULDU
Sanık hakkında, "devletin birliğini ve ülke bütünlüğünü bozmak" suçundan verilen ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası ise bozuldu. Bozma kararında, sanık hakkında düzenlenen iddianamede bu suç yönünden açılmış bir kamu davasının bulunmadığı, bu suç yönünden usule uygun dava açıldıktan sonra yargılama yapılarak hüküm kurulması gerektiği kaydedildi. Ayrıca, sanığın tutukluluk halinin devamına hükmedildi.
5 BİN METREKARELİK ALAN YANMIŞTI
Pendik'teki Aydos Ormanı'nda 19 Eylül 2019'da yangın çıkardığı iddiasıyla Yakup Akman tutuklanmış, yangın PKK terör örgütüne yakın bir sosyal medya hesabından üstlenilmişti.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının iddianamesinde de sanık Akman'ın olay günü 15.51-18.12 saatleri arasında Pendik'te olduğu tespiti yer almış, kendisini görenler olduğunu fark ettikten sonra Akman'ın olay yerinden ayrıldığı anlatılmıştı.
İddianamede, Akman'ın PKK terör örgütünün yönlendirmesiyle Aydos Ormanı'nda 150 fıstık çamı ile 4 bin 685 metrekare alanın yanmasına neden olduğu bilgisi verilmişti.
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