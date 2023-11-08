Yargıtay'ın hamlesi sonrası CHP'den acil toplantı kararı

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Yargıtay, AYM’nin tutuklu TİP Hatay Milletvekili Can Atalay hakkında verdiği ihlal kararına uyulmamasına hükmetti, ayrıca vekilliğinin düşürülmesi için Meclis'e bildirim gönderdi.

Yagıtay'ın bu kararının ardından CHP harekete geçti.

Yargıtay'dan Can Atalay kararı Haberi Görüntüle

Devir teslim törenin ardından koltuğu devralan yeni Genel Başkan Özgür Özel, olağanüstü toplantı kararı aldı.

CHP'den yapılan açıklamada, "8 Kasım Çarşamba günü (bugün) Saat: 21:00'da yargıdaki son gelişmeler üzerine basına kapalı grup toplantısı yapılacaktır. Toplantıya Genel Başkan Özgür Özel başkanlık edecektir" denildi.

🔴KAMUOYUMUZA



100 yıllık Cumhuriyetimizde maalesef vahim bir hukuk skandalı daha yaşanmıştır.



Yargıtay, Can Atalay hakkında hak ihlali veren Anayasa Mahkemesi üyeleri hakkında suç duyurusunda bulunmuştur.



Oysa AYM kararları yürütme ve yargı organlarını, idare makamlarını,… — Prof.Dr.Kürşad ZORLU (@zorlu77) November 8, 2023

İYİ PARTİ SÖZCÜSÜ ZORLU'DAN AÇIKLAMA

İYİ Parti Sözcüsü Kürşad Zorlu, sosyal medya hesabı X'ten yaptığı açıklamada Yargıtay'ın aldığı kararı değerlendirdi. Zorlu paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

100 yıllık Cumhuriyetimizde maalesef vahim bir hukuk skandalı daha yaşanmıştır. Yargıtay, Can Atalay hakkında hak ihlali veren Anayasa Mahkemesi üyeleri hakkında suç duyurusunda bulunmuştur. Oysa AYM kararları yürütme ve yargı organlarını, idare makamlarını, gerçek ve tüzelkişileri bağlar. Yargıtay’ın AYM kararına uymaması hukuken izah edilemezken AYM üyeleri hakkında suç duyurusunda bulunması “Artık Türkiye’de hiçbir vatandaşın hukuk güvenliğinin kalmadığı” anlamına gelir. Ne yazık ki mahkemeler vasıtasıyla hak, hukuk, adalet tesis edilmediği gibi siyasi iktidar eliyle ülkenin adalet kalelerine darbe vurulmaktadır. Bu karar kuvvetler ayrılığı, hukukun üstünlüğü, mahkemelerin bağımsızlığı ve tarafsızlığını bir kez daha rafa kaldırma girişimidir. Bilinmelidir ki Türkiye Cumhuriyeti bir hukuk devletidir ve devletin de mahkemelerin de meşruiyet kaynağı Anayasamızdır. İktidarın gücünü pekiştirmek için hukuku bir araç olarak kullanmasına, AYM’yi itibarsızlaştırmasına ve mahkemeler eliyle gövde gösterisinde bulunmasına izin vermeyeceğiz.