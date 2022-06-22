Yargıtay, haksız tahrik indirimini bozdu

Denizli'de 3 yıl önce boşanma aşamasında olan eşi Hafize Kurban'ı (23) kızı Azra'nın gözü önünde bıçaklayarak öldüren Uğur Kurban'a (25) verilen 24 yıl 4 ay 15 gün hapis cezası, Yargıtay tarafından makul oranda değil de asgari oranda haksız tahrik indirimi yapıldığı gerekçesiyle bozuldu. Kararda fazla ceza evirildiği belirtilen Kurban, yeniden yargılanacak.
BOŞANMA DAVASI AÇMIŞTI
Pamukkale ilçesi İncilipınar Mahallesi'nde yaşanan olayda Uğur Kurban, 2 çocuğunun annesi Hafize Kurban'a geçen yıl boşanma davası açtı.
Genç kadın da baba evine yerleşti. 27 Ağustos 2019'da kayınpederinin evine giden Uğur Kurban ile eşi Hafize Kurban arasında tartışma çıktı. Uğur Kurban, telefonuna korsan yazılım yükleyip, yazışmalarını takip ettiği eşini karnı ve boğazı ile göğsünden bıçakladı.
Fotoğraf: DHA
Ağır yaralı halde Pamukkale Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırılan Hafize Kurban'ın, 8 gün sonra beyin ölümü gerçekleşti. Ailesinin organlarını bağışladığı kadının 2 böbreği ve karaciğeri, nakil bekleyen hastalara umut oldu. Polis tarafından yakalanan Uğur Kurban ise tutuklandı.
AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET HAPİS ALDI
Kurban hakkında 'Tasarlayarak eşini kasten öldürme', 'Eşe karşı kasten yaralama', 'Özel hayatın gizliliğini ihlal' ve 'Kişisel verilerin kaydedilmesi' suçlarından ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle Denizli 6. Ağır Ceza Mahkemesi'nde dava açıldı.
Davanın 10'uncu duruşmasında mahkeme heyeti sanık Uğur Kurban'a önce ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verdi. Ardından da haksız tahrik indirimi yapılıp, bu cezasını 24 yıl 4 ay 15 gün hapis cezasına çevirdi. Uğur Kurban 'Kişisel verilerin korunması kanununu ihlal' suçundan ise beraat etti.
YASAYA AYKIRI BULUNDU
Uğur Kurban avukatlarının Antalya Bölge İdare Mahkemesi 4. Ceza Dairesi'ne yaptığı temyiz başvurusu reddedildi. Kurban'ın avukatları bu kez de temyiz istemiyle Yargıtay'a başvurdu. Yargıtay 1. Ceza Mahkemesi ise davanın yeniden görülmesine karar verdi.
Kararda öldürülen Hafize Kurban'ın bir başkası ile gönül ilişkisi olduğu, bu durumun görgü tanıklarının anlattıkları ve telefon kayıtları ile dosyada yer aldığı belirtildi. Ayrıca, Hafize Kurban'ın evli olduğu dönemde sadakat yükümlülüğüne aykırı davrandığı dikkate alındığında asgari oranda haksız tahrik indirimi yapılmasının yasaya aykırı olduğu gerekçesiyle yerel mahkemenin verdiği kararın bozulduğu belirtildi. Karar gerekçesinde makul oranda ceza indirimi yapılmadığı, dolayısıyla fazla ceza verildiği vurgulandı.
"YARGILANAN SADAKATSİZLİK VE ÖLEN KADIN MI?"
Hafize Kurban'ın ailesinin avukatı Adil Demir kararın açıklanmasından sonra sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Hafize Kurban ayrı yaşadığı eşi tarafından önce yaralandı. Çocuğunun önünde 20 santimlik bıçakla boğazı kesilerek öldürüldü. Mahkeme ve Yargıtay sadakatsizliği ağır tahrik kabul etti. Yargılanan sadakatsizlik ve ölen kadın mı?" ifadelerini kullandı.
*Haberin görselleri DHA tarafından servis edilmiştir.
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