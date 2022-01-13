Yargıtay'dan iddialara yanıt

DHA

Yargıtay'dan, bazı internet siteleri ile sosyal medya hesapları üzerinden gündeme gelen Diyanet- Sen Genel Başkanı Mehmet Ali Güldemir'in Yargıtay Birinci Başkanlığı Mescidi imam hatipliği görevinden ve memurluktan ihraç edildiğine ilişkin haberlere ilişkin açıklama yapıldı.

Söz konusu haberlerin doğru olmadığı bildirilen açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Yargıtay Birinci Başkanlıkta görev aldığı bildirilen Mehmet Ali Güldemir, imam hatip göreviyle 19 Ağustos 2015- 14 Şubat 2019 tarihleri arasında Yargıtay Ek Binası'nda görev almış olup 14 Şubat 2019 tarihinde sendika yöneticisi seçilmesi sebebiyle bu görevinden fiilen ayrılmıştır. İlgilinin o tarihten bugüne Yargıtay ile hiçbir bağlantısı bulunmamaktadır."