Yargıtay'dan boşanma davasında 'eşit kusur' kararı

Yargıtay’ın kararına konu olay İstanbul’da yaşandı. Bir süre evli kalan çift, yaşadıkları şiddetli geçimsizlik sonucu boşanma kararı aldı. Her iki taraf da birbirlerinin daha kusurlu olduğunu belirterek, karşılıklı boşanma davası açtı.
YEREL MAHKEME “EŞİT KUSURLULAR” DEDİ
Tarafları beyanlarının alınmasının ardından İstanbul Aile Mahkemesi, boşanmaya sebep olan olaylarda tarafların eşit kusurlu olduğuna karar verdi. Çiftlerin boşanmalarına karar verilirken, kadının nafaka talebi ise kabul edilmedi. Bu karar taraflarca İstinaf’a taşındı.
İSTİNAF “KADIN KUSURLU” DEDİ
Dosyaya bakan İstanbul İstinaf Mahkemesi yerel mahkemenin “eşit kusur” kararını kaldırdı. Evlilik birliğinin temelinden sarsılmasına neden olan olaylarda kocanın boşanmayı gerektirir kusurlu bir davranışının kanıtlanamadığı belirtildi. Ancak; tanık anlatımlarından kadının erkeğe hakaret edip onu aşağıladığı sabit olduğu bu nedenle de “tam kusurlu” olduğu belirtildi. Bu gerekçe ile kadının yoksulluk nafakası talebinin de reddine karar verildi.
YARGITAY BOZDU
Karanın temyiz edilmesi üzerine dosya Yargıtay 2. Hukuk Dairesi’nin gündemine geldi. Daire İstinaf mahkemesinin kararını bozdu. Bozma kararında, her iki tarafında eşit kusurlu olduğu belirtildi. Kadının kocasına hakaret ettiği, kocanın ise eşini doğum kontrolüne zorladığı vurgulandı.
“KADINA NAFAKA ÖDENMELİ”
İstinaf Mahkemesi’nin kadının nafaka talebine reddetmesine dair kararı da Yargıtay tarafından bozuldu. Bozma kararında; “Boşanma yüzünden yoksulluğa düşecek taraf, kusuru daha ağır olmamak koşuluyla geçimi için diğer taraftan malî gücü oranında süresiz olarak nafaka isteyebilir. Kadının yoksulluk nafakası talebinin kabulüne karar vermeliydi” denildi.
YARGILAMA YENİLECEK
Bu karar sonrası yeniden yapılacak yargılamada, taraflar eşit kusurlu kabul edilecek. Ve kadın lehine bir miktar yoksulluk nafakası ödenmesine hükmedilecek.
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