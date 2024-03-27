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        Yargıtay'da seçim süreci yeniden başladı

        Yargıtay Başkanlığı seçiminde ilk 5 turda sonuç çıkmayınca süreç bugün yeniden başladı. Bugün devam eden seçimlerin altıncı turunda adaylar yeterli sayıya ulaşamazken, oylama yedinci turla devam ediyor

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 27.03.2024 - 10:23 Güncelleme: 27.03.2024 - 11:12
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        Yargıtay'da yarış 7'nci turda
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        Yargıtay Başkanlığı için seçim süreci devam ediyor. İlk 5 turda sonuca ulaşılamazken, bu sabah başlayan 6'nci turun ilk oylamasında da hiçbir aday yeterli sayıyı yine bulamadı.

        Yargıtay Başkanı Mehmet Akarca'nın 4 yıllık görev süresi 24 Mart'ta sona ermişti. Yüksek mahkemenin 4 yıl boyunca görev yapacak başkanını belirlemek için 348 Yargıtay üyesi ilk 5 turda oy kullanırken, hiçbir aday yeterli sayıya ulaşmadı.

        Bugün de oylama devam ediyor. 337 üyenin oy kullandığı altıncı tur oylamada Mehmet Akarca 131, Ömer Kerkez 98, Muhsin Şentürk 99 oy aldı.

        Adayların sonuca ulaşmaması sonrası 7'nci tur oylama başladı.

        SALT ÇOĞUNLUK GEREK

        Adayların, seçilmek için 348 üyenin salt çoğunluğunun oyunu alması gerekiyor. Hiçbir adayın salt çoğunluğu sağlayamaması halinde seçimlere devam edilecek.

        BAŞKANLIK İÇİN 3 ADAY YARIŞIYOR

        Başkanlık için, Yargıtay Başkanı Mehmet Akarca, Yargıtay 3. Ceza Dairesi Başkanı Muhsin Şentürk, 3. Hukuk Dairesi Başkanı Ömer Kerkez yarışıyor.

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        #son dakika
        #Yargıtay
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