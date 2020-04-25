Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı Eren Erdem'in hapis cezasının onanmasını istedi

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 17/25 Aralık darbe girişiminde, yasa dışı ses kayıtlarını servis ettiği iddiasıyla yargılanan dönemin Karşı Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni ve eski CHP Milletvekili Eren Erdem, 4 yıl 2 ay hapis cezasına çarptırılmıştı.

Kararın temyiz edilmesi üzerine dosya Yargıtaya geldi. Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı, Eren Erdem hakkındaki tebliğnamesini hazırlayarak, temyiz istemini görüşecek Yargıtay 16. Ceza Dairesine gönderdi.

Tebliğnamede, Eren Erdem hakkında İstanbul 23. Ağır Ceza Mahkemesince, "silahlı terör örgütüne üye olmamakla birlikte bilerek ve isteyerek yardım etmek" suçundan verilen 4 yıl 2 ay hapis cezasının onanması talep edildi.

Dosyayla ilgili son kararı Yargıtay 16. Ceza Dairesi verecek.