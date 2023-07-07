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        Yargıtay Başsavcılığı Gezi tebliğnamesi tamamlandı

        Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı, arasında Osman Kavala ve TİP Hatay Milletvekili Can Atalay'ın bulunduğu 8 sanıklı Gezi davasına ilişkin tebliğnamesini tamamladı

        Habertürk
        Giriş: 07.07.2023 - 23:22
        Yargıtay Başsavcılığı'ndan Gezi tebliğnamesi
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        Habertürk Ankara Büro'nun haberine göre Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı’nın hazırladığı 77 sayfalık tebliğname, Yargıtay 3. Ceza Dairesi’ne gönderildi.

        Tebliğnamede, 14 Mayıs seçimlerinde milletvekili seçilen Can Atalay’ın yasama dokunulmazlığı gerekçesiyle yargılamanın durdurulması talebi ele alındı.

        "ANAYASAL DÜZENE VE BU DÜZENİN İŞLEYİŞİNE..."

        Seçimden önce suç işleyen milletvekilinin, Anayasanın 83/2 maddesinde öngörülen yasama dokunulmazlığından yararlanamayacağı savunulan tebliğnamede, “Kanun koyucu, hangi suçların bu madde kapsamında olduğunu tahdidi olarak saymamıştır. Kapsamı belirleme görevi uygulayıcıya aittir. Devletin birliğini ve ülke bütünlüğünü bozmak, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçların bu kapsamda kaldığında kuşku yoktur” denildi.

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        CAN ATALAY...

        Tebliğnamede; Atalay hakkındaki soruşturmaya milletvekili seçilmesinden çok önce başlandığı ve Anayasal düzene karşı suçlar kapsamında cezalandırıldığı belirtildi. Bu nedenle hakkında durma kararı verilerek tahliye edilemeyeceği savunuldu.

        MÜCELLA YAPICI...

        Başsavcılık Mücella Yapıcı’nın delil yetersizliğinden beraatine karar verilmesini isterken, Osman Kavala’nın da aralarında bulunduğu diğer sanıkların ise cezasının onanmasını talep etti. Davaya ilişkin nihai kararı Yargıtay 3. Ceza Dairesi verecek.

        #Yargıtay
        #mücella yapıcı
        #Osman Kavala
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