Yargıtay Başsavcılığı 28 Şubat dosyalarını istedi

AA

Yargıtay 3. Ceza Dairesinin 28 Şubat davasına ilişkin temyiz incelemesini 9 Temmuz'da tamamlamasının ardından Ankara 5. Ağır Ceza Mahkemesi, cezası kesinleşen 14 kişi hakkındaki hükmün kesinleşme kararını 18 Ağustos'ta infaz savcılığına gönderdi. Müebbet hapis cezasına çarptırılan, aralarında Çevik Bir ve Çetin Doğan'ın da bulunduğu 14 emekli general hakkında 19 Ağustos'ta tutuklamaya yönelik yakalama kararı verildi.

AA'nın haberine göre, sonraki günlerde yakalanan sanıklar, hükmün infazı için cezaevine gönderildi. Alınan bilgiye göre, infaz kararın ardından sanık avukatları, yeniden yargılama yapılması için gerekli koşullar oluştuğu gerekçesiyle Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığına itirazda bulundu.

Bunun üzerine Başsavcılık, itirazları değerlendirmek için 28 Şubat davasını karara bağlayan Ankara 5. Ağır Ceza Mahkemesinden 1700 klasörden oluşan dosyayı istedi.

Mahkeme kaleminin çalışmayı tamamlamasıyla klasörler, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığına gönderilecek. İnceleme sonucunda savcılık, itirazı yerinde görmesi halinde gereğinin yapılması için dosyayı Yargıtay 3. Ceza Dairesine gönderecek.

Bu aşamadan sonra ceza dairesi, önceki kararında herhangi bir değişiklik yapmaması durumunda nihai karar için dosyayı Yargıtay Ceza Genel Kuruluna iletecek.

HÜKMÜ BOZULAN SANIKLAR YENİDEN HAKİM KARŞISINA ÇIKACAK

Öte yandan, Yargıtay 3. Ceza Dairesi, temyiz incelemesi sonucu haklarındaki hüküm bozulan sanıklar eski YÖK üyesi Erdoğan Öznal, dönemin YÖK Başkanı Prof. Dr. Halil Kemal Gürüz, eski Deniz Kuvvetleri Komutanı Hayri Bülent Alpkaya ve dönemin Genelkurmay Adli Müşaviri Muhittin Erdal Şenel'in yeniden yargılanmasına 22 Kasım'da başlanacak.