Konya'da tartıştığı eşini av tüfeğiyle öldüren tutuklu sanık mahkeme heyeti tarafından önce ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası ile cezalandırıldı ardından haksız tahrik indirimi uygulanarak ceza 20 yıla indirildi.

Zafer Samancı'nın haberine göre, Konya 3. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen karar duruşmasına tutuklu yargılanan Mesut Babayiğit, müştekiler ve taraf avukatları ile öldürülen Hanife Babayiğit’in yakınları katıldı.

Savcılık makamı esas hakkında verdiği mütalaasında sanığın "eşini kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapse çarptırılmasını talep etti.

'KAZARA OLDU' DEDİ

Mahkeme Başkanı tarafından son sözü sorulan sanık Babayiğit, eşinin eğlence mekanında çalışmasından rahatsız olduğunu, bu konuda sık sık problem yaşadıklarını iddia etti. Olay günü aralarında çıkan tartışmada kendisini vurmak isterken kazara eşini vurduğunu söyleyen Mesut Babayiğit "Eşimi çok seviyordum. Böyle olmasını istemezdim. Kazara oldu. Öldürme kastım yoktu." ifadelerini kullandı.

Mahkeme heyeti, "eşini kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapse çarptırdığı Babayiğit'e "haksız tahrik indirimi" uygulayarak cezasını 20 yıla düşürdü.

HASTANEYE BIRAKIP KAÇMIŞTI

Selçuklu ilçesinde 1 Kasım 2018'de Mesut Babayiğit, 2017'de evlendiği eşi Hanife Babayiğit'i araçla götürdüğü dağlık alanda av tüfeğiyle karnından vurmuştu.

Ağır yaralanan kadını aracıyla Beyhekim Devlet Hastanesine bırakan zanlı kaçmış, Konya Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edilen Hanife Babayiğit hayatını kaybetmişti. Polis ekiplerince yakalanan zanlı hakkında "eşi kasten öldürme" suçlamasıyla dava açılmıştı.