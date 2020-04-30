Fevzi Çakır fcakir@haberturk.com

Adli konulara ilişkin süreler 23 mart 2020 tarihinden geçerli olmak üzere 30 nisan 2020 tarihine kadar durdurulmuştu.

Bu kapsamda; dava açma, icra takibi başlatma, başvuru, şikâyet, itiraz, temyiz, ihtar, bildirim, ibraz ve zorunlu idari başvuru süreleri gibi tüm süreler durduruldu.

Meclis’te kabul edilen teklif ile 30 Nisan’dan sonra salgın riskinin devam etmesi durumunda cumhurbaşkanına bu süreyi 6 aya kadar daha uzatma yetkisi verildi.

30 Nisan’a sayılı günler kala salgın riskinin devam etmesi nedeniyle Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından bu yetkisi kullanıldı.

Resmi Gazete’de yayımlanan Cumhurbaşkanlığı Kararı ile bu tarih 15 Haziran’a kadar uzatıldı.

Salgının seyrine göre bu tarihin öne çekilmesi ya da uzatılması söz konusu olabilecek.