Yargıda değişim haftası!

Yargı teşkilatının merakla beklediği mazeret kararnamesinin Hakimler ve Savcılar Kurulu tarafından bu hafta yayımlanması bekleniyor. Kararname ile pek çok hakim savcının görev yerinde değişikliğe gidilecek. Ancak bu kararnamenin en dikkat çekici tarafı HSK tarafından Yargıtay’a atanacak isimlerin yerine gelecek kişilerin belirlenmesi olacak.
YENİ BAŞSAVCILAR BELLİ OLACAK
HSK İstanbul Başsavcısı İrfan Fidan ile Ankara Başsavcısı Yüksel Kocaman’ın da aralarında bulunduğu 11 ismi Yargıtay üyesi seçmişti. HSK’nın bu kararnamesi ile Ankara ve İstanbul’un yeni başsavcıları da belirlenmiş olacak. İstanbul’a yine İstanbul içinden bir ismin getirileceği belirtiliyor. Ankara’ya ise yargı bürokrasisinden bir ismin ya da yine Ankara’da görevli unvanlı yargı mensuplarından birinin getirileceği ifade ediliyor.
DANIŞTAY ÜYELERİ BELİRLENECEK
Yine HSK’nın bu hafta Danıştay’da boş bulunan üç üyelik için seçim yapması bekleniyor. Bu isimlerin de bölge idare mahkemesi başkanları içerisinden tercih edileceği konuşuluyor.
AYM ÜYELİĞİ İÇİN GÖZLER CUMHURBAŞKANINDA OLACAK
Ve Anayasa Mahkemesi üyeliği… 10 Ocak’ta emekli olacak Burhan Üstün’ün yerine gelecek ismin de bu hafta belli olacağı dile getiriliyor. Yargıtay’da yapılan oylama sonucunda; Yargıtay üyeleri; eski İstanbul Başsavcısı İrfan Fidan, Eski Adalet Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Mustafa Erol ve Nevzat Özsoy Cumhurbaşkanlığı’na bildirilecek ilk üç isim oldu. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın üç isimden birini bu hafta içerisinde yeni AYM üyesi olarak ataması bekleniyor. Bu isim 12 yıl AYM üyesi olarak görev yapacak.
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