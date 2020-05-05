Yargıda Birlik Derneği'nin yeni Başkanı Aydıner

27 Mart 2015'te kurulan Yargıda Birlik Derneği'nin üçlü başkanlık divanında yer alan Yargıtay üyesi Ömer Faruk Aydıner, derneğin yeni dönem başkanı oldu. Aydıner, yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:
"Yargıda Birlik Derneği’nin dönemsel başkanlığını yapıp tarafıma başkanlığı devreden, Yargıtay üyemiz Ali Nevzat Açıkgöz’e bir yıl boyunca yürütmüş olduğu hizmetlerinden dolayı yönetim kurulu adına bir kez daha şükranlarımızı sunarım.
"DEMOKRASİ MÜCADELESİ SÜRECEK"
Derneğimiz kuruluş amaçları doğrultusunda, azim ve gayretle çalışan Yargi mensupları ile topyekün olarak, hukukun üstünlüğü ilkesini daima ön planda tutarak, her türlü terör örgütlerine, baskı grubu ve cuntalara karşı demokrasi adına mücadelemiz devam edecektir.
"MUASIR MEDENİYETLERİN ÜSTÜNDE"
Yargıda Birlik Derneği, yüklendiği misyon gereği, devleti oluşturan yasama ve yürütme erklerinin karşısında çatışmacı bir tavır içerisinde olmayıp, ülkemizin ve yüce milletimizin inkişafı ve muasır medeniyetlerin üstünde yer alabilmesi için kanun ve nizamlar çerçevesinde yapıcı eleştirisel, yol gösterici bir tavır içerisinde olacaktır."
SON GÖREV YARGITAY ÜYELİĞİ
Ömer Faruk Aydıner, Bakırköy Cumhuriyet Başsavcıvekilliğinin ardından Adalet Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı görevinde bulundu. Daha sonra İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'na atanan Aydıner, son olarak Yargıtay üyeliğine seçildi.
DERNEĞİN ÜÇLÜ BAŞKANLIK DİVANI
Yargıda Birlik Derneği'nin üçlü başkanlık divanında yer alan isimler birer dönem başkanlık görevini üstleniyor. Dr.Birol Kırmaz, Ali Nevzat Açıkgöz daha önce bu görevleri yürüten isimlerdi. Aydıner de bir sene boyunca başkanlık yapacak.
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