Yargı yeni sezon ne zaman başlayacak? Yargı bu hafta yeni bölüm var mı, yok mu?

Ilgaz’ın dosyasından çekilen Eren, Ceylin’i bir an önce içeriden çıkarma telaşındadır. Esas düşmanı fark ettirmeden yakalamak ve Ceylin’i aklamak onun hem mesleki hem vicdani en büyük sınavıdır. Bu uğurda en başından beri mesafeli olduğu Yekta ile iş birliği söz konusu olsa da…