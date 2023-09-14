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        Haberler Televizyon Yargı yeni sezon ne zaman başlayacak? Yargı bu hafta yeni bölüm var mı, yok mu?

        Yargı yeni sezon ne zaman başlayacak? Yargı bu hafta yeni bölüm var mı, yok mu?

        Kanal D'nin ilk iki sezonuyla da büyük bir izleyici kitlesi yakalayan fenomen dizisi Yargı'nın yeni sezonu gündem oldu. Başrollerinde Pınar Deniz ile Kaan Urgancıoğlu'nun yer aldığı ve her hafta Pazar günü izleyicilerin karşısına çıkan dizinin ilk fragmanı yayınlandı. Peki, Yargı yeni sezon ne zaman başlayacak ve yeni bölüm bu hafta var mı, yok mu?

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 14.09.2023 - 09:28 Güncelleme: 14.09.2023 - 09:28
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        • 1

          Yargı dizisinin yeni sezonu için heyecanlı bekleyiş sürüyor. Son olarak 63. yeni bölümüyle izleyicisinin karşısına çıkan dizinin bu hafta yayınlanıp yayınlanmayacağı belli oldu. İşte, dizinin hayranlarının merakla araştırdığı konuya dair bilgiler...

        • 2

          YARGI BU HAFTA VAR MI?

          Sevilen dizi Yargı, bu hafta da Kanal D'nin yayın akışında bulunmuyor ancak dizinin yeni sezon tarihi belli oldu.

          Yargı'nın yeni sezonuyla 24 Eylül Pazar günü izleyicilerinin karşısına çıkacak.

        • 3

          YARGI SEZON FİNALİNDE NELER OLMUŞTU?

          Kimsenin aklına dahi getiremeyeceği acı son gerçekleşmiştir. Ilgaz’ın haberi cinayet şüphelisi olarak tutulan Ceylin’i mahvetmiştir. Sevdiği adamı son bir kez olsun görme, ona dokunma isteği soruşturmayı yürüten emniyet ve adli makamların iki dudağı arasındadır.

        • 4

          Oğlunun ani kaybına Metin’in kalbi daha fazla dayanamaz ve hastaneye kaldırılır. Bu yüzden Çınar’a bugüne kadar taşıdıklarının hepsinden daha büyük bir yük kalır.

          Ömer’i hiç hesaplamadığı bir gelişme beklerken, Turgut Ali ise kaçış planını adım adım ilerletmekte kararlıdır.

        • 5

          Ilgaz’ın dosyasından çekilen Eren, Ceylin’i bir an önce içeriden çıkarma telaşındadır. Esas düşmanı fark ettirmeden yakalamak ve Ceylin’i aklamak onun hem mesleki hem vicdani en büyük sınavıdır. Bu uğurda en başından beri mesafeli olduğu Yekta ile iş birliği söz konusu olsa da…

        • 6

          Can damarlarından en büyüğü kopan Ceylin, hayata tutunmak için gerçeği bulmak adına elinden ne geliyorsa yapmak için çabalar; ancak, acısının üstünden gelmeye çalışmanın imkansızlığını kabullenmişken, Eren’den gelen bir teklif onu beklemediği bir yere götürecektir.

        • 7
        Haberi Hazırlayan: Mete Ertunç Sevilir

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