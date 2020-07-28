TBMM'de kabul edilen Yargı Reformu'nun 3. paketi, Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Hukuk Muhakemeleri Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkındaki 7251 Sayılı Kanun ne getiriyor?

Adalet Bakanlığı sosyal medya hesabı Twitter'den yayınladığı bir infografikle bu soruya yanıt verdi.