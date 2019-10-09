09 EKİM 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Yargı Reformu Strateji Belgesi kapsamında hazırlanan, Ceza Muhakemesi Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapan Kanun Teklifi'nin tümü üzerinde söz alan İYİ Parti Grup Başkanvekili Lütfü Türkkan, HSK'nin yapısında değişikliğe gidilmedikçe yargının bağımsız olduğunun söylenemeyeceğini savundu. Türkkan, "HSK" denilen yapıya da ihtiyaç bulunmadığını, siyaset üstü, hukuk, adaletten şaşmayan, yürütmenin baskısını üzerinde hissetmeyen yeni bir yapı kurmak gerektiğini, o zaman yargıda reform yapılmış olacağını söyledi.
Türkkan, hükümetin FETÖ konusunda da kafasının karışık olduğunu, örgütle ciddi anlamda mücadele edildiğinin söylenemeyeceğini savunarak, "Öncelikle FETÖ'yü devletin kurumlarına yerleştirenlerden başlamak lazım. Yargıda, FETÖ ile ilgili şüpheler giderilmiş değil. " diye konuştu.
MHP Grup Başkanvekili Levent Bülbül, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin kökleşerek kurumsallaşmasının önem taşıdığını ifade etti. Bülbül, kuvvetler ayrılığını daha belirgin hale getiren yeni anayasa düzeninin ruhuna uygun olarak yasama, yürütme ve yargıda köklü değişikliklerin yapılmasının kaçınılmaz olduğunu belirtti. Bülbül, bütün bunların Türkiye'yi daha güçlü, demokratik hale getireceğini, hiçbir sistemin yürürlüğe girdiği anda kusursuz işleyemeyeceğini, mutlaka süreçte eksikliklerin giderileceğini ifade etti.
Levent Bülbül, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ne yönelik yapıcı eleştiriler bir yana sistemi tahkir eden, doğmadan öldürmeye çalışan anlayışların, gerçeklikten uzak, çarpıtılmış eleştiriler olduğunu kaydetti.
Yargı paketindeki düzenlemeleri genel olarak olumlu bulduklarını bildiren Bülbül, paketlerin devamının geleceğinin bilinmesine rağmen yargı reformunun bundan ibaretmiş gibi değerlendirilmesinin toplumu yanıltmaktan başka sonuca neden olmayacağını söyledi.
Bülbül, strateji belgesinde yer alan konuların paketler halinde tamamı ortaya çıktıktan sonra Türk adalet sistemine yönelik doğurduğu sonuçları hep beraber göreceklerini, reform olup olmadığını da hep birlikte tartışılacağını ifade etti. Bülbül, değişiklerin ciddi reform getirmesini, adalet anlayışına, adalete güvene önemli katkılar sağlamasını temenni etti.
HDP Grup Başkanvekili Saruhan Oluç, toplumun yargıya güvenini yitirdiğini ileri sürdü.
Oluç, teklifin, "demokratik yargı reformu" nitelemesini hak etmediğini, vasat altı düzenlemelerden biri olduğunu, bu şekilde yasalaşması halinde yargı mekanizmasının sorunlarının aşılamayacağını ileri sürdü.
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