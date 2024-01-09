'Yargı muafiyeti' talebini temyiz mahkemesine taşıyan Trump, hakim karşısına çıktı

Biden'ın oğlu Hunter Biden'ın iş ilişkilerine dair soruşturmaya da atıf yapan Trump, Biden'ın başkan olmaması durumunda şu anda savcılarla muhatap olacağını ifade etti.

ABD'nin Afganistan'dan çekilme süreci ve güney sınırında yaşanan krizlerin sorumlusunun da Biden olduğunu savunan Trump, bu adımları dolayısıyla da başkan olmasa Biden'ın yargılanması gerektiğini ileri sürdü.

"Yargı muafiyeti olmadan başkanlık yapamazsınız." ifadesini kullanan Trump, kendisinin de başkanlık görevinin gereklerini yaptığını savundu.