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Yargı dizisi bu akşam yok mu? Yargı yeni bölüm ne zaman ve saat kaçta? 4 Aralık Pazar Kanal D yayın akışı

Yargı dizisi bu akşam yok mu? Yargı yeni bölüm ne zaman?

Kanal D'nin ilk sezonuyla büyük bir ilgi gören dizisi Yargı'nın 2. yeni sezonu büyük heyecana sahne olmaya devam ediyor. Pınar Deniz ve Kaan Urgancıoğlu'nun başrollerini paylaştığı Yargı dizisinin yeni bölümünün bu akşam olup olmadığı ile ilgili son durumu bir araya getirdik. İşte, ayrıntılar...

Giriş: 04.12.2022 - 16:53 | Güncelleme: ABONE OL

  • Bu yıl 2. sezonuyla izleyicilerin karşısına çıkan Yargı dizisinin yeni bölümü merak konusu oldu. Her Pazar akşamı saat 20:00'de izleyicilerle buluşan dizinin yerine Altın Kelebek Ödülleri yayınlanacak. İşte, Yargı dizisi bu akşam var mı, yok mu sorusunun yanıtı...

  • YARGI BU AKŞAM VAR MI YOK MU?

    Yargı dizisi, bu akşam Altın Kelebek Ödülleri'nden sonra yayınlanacak. Sevilen dizinin 20:45'de başlaması öngörülüyor ancak törenin uzaması halinde ileri bir saatte yayınlanması da ihtimaller dahilinde.

  • KANAL D YAYIN AKIŞI 4 ARALIK 2022

    19:30 Pantene Altın Kelebek Ödül Töreni

    20:45 Yargı

    00:15 O Kız

  • YARGI DİZİSİNİN OYUNCULARI KİMLER?

    Yargı dizisi oyuncuları arasında Pınar Deniz, Kaan Urgancıoğlu, Hüseyin Avni Danyal, Uğur Polat, Mehmet Yılmaz Ak, Zeyno Eracar, Ali Seçkiner Alıcı, Başak Gümülcinelioğlu, Uğur Aslan, Nergis ÖztüYargı dizisi oyuncuları arasında Pınar Deniz, Kaan Urgancıoğlu, Hüseyin Avni Danyal, Uğur Polat, Mehmet Yılmaz Ak, Zeyno Eracar, Ali Seçkiner Alıcı, Başak Gümülcinelioğlu, Uğur Aslan, Nergis Öztürk, Pınar Çağlar Gençtürk, Cezmi Baskın, Ayşenil Şamlıoğlu, Onur Özaydın, Ece Yüksel, Özlem Çakar, Arda Anarat, Onur Durmaz, Zeynep Atılgan ve Beren Nur Karadiş yer alıyor.rk, Pınar Çağlar Gençtürk, Cezmi Baskın, Ayşenil Şamlıoğlu, Onur Özaydın, Ece Yüksel, Özlem Çakar, Arda Anarat, Onur Durmaz, Zeynep Atılgan ve Beren Nur Karadiş yer alıyor.

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