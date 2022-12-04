Bu yıl 2. sezonuyla izleyicilerin karşısına çıkan Yargı dizisinin yeni bölümü merak konusu oldu. Her Pazar akşamı saat 20:00'de izleyicilerle buluşan dizinin yerine Altın Kelebek Ödülleri yayınlanacak. İşte, Yargı dizisi bu akşam var mı, yok mu sorusunun yanıtı...