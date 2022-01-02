Kısa sürede büyük ilgi gören Yargı dizisinin yeni bölümü merak konusu oldu. Türkiye'nin dört bir yanında ilgiyle takip edilen dizilerden biri olan Yargı'nın yeni bölümü ne zaman, bu akşam yok mu sorusu günün hakkında en çok araşatırma yapılan konularından biri. İşte Yargı ne zaman sorusunun yanıtı...

YARGI NEDEN YOK?

Yargı dizisi bu hafta yeni yıl tatili sebebiyle yeni bölümüyle ekranda yer almayacak. İşte Yargı dizisinin sosyal medya hesabından yapılan açıklama.

"Sevgili izleyicilerimiz, her pazar akşamı yeni bölümleri ile ekrana gelen dizimiz #Yargı'nın yayınına kısa bir sağlık arası veriyoruz. Hikayemiz 9 Ocak Pazar akşamı kaldığı yerden devam edecek…" denildi.

KANAL D YAYIN AKIŞI

16:15 Yargı

18:45 Kanal D Ana Haber Hafta Sonu

20:00 Çember: Ölüm Meleği