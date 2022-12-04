Yargı 46. son bölüm izle!
Kanal D ekranlarında yayınlanan Yargı son bölüm ile 4 Aralık 2022 Pazar akşamı izleyicisi buluştu. Yargı 46. son bölümde; Ceylin de Ilgaz da, iki ayrı koldan cinayete giden iplerin birer ucunu tutmuşlarsa da; gerçeğe ulaşmaları için önlerinde onları bekleyen çok fazla yalan ve bilinmezlik vardır. Yargı 46. bölüm full izle bilgilerini dizinin haberimizde derledik. İşte Yargı son bölüm özeti...
Giriş: 04.12.2022 - 22:00 Güncelleme: 04.12.2022 - 22:00
