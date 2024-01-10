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İstanbul Şişli’de bir yıl önce eski erkek arkadaşı Semih Sevim’i öldüren ve cansız bedeni babasıyla birlikte Sancaktepe’de ormanlık alana atan şarkıcı ve model Seçil Çiftçi’nin işlediği cinayet günlerce konuşulmuştu.

Habertürk muhabiri Mustafa Şekeroğlu’nun özel haberine göre, tutuklanarak cezaevine gönderilen ve ardından babası ile birlikte yargılanmaya başlanan Seçil Çiftçi’nin ismi başka bir olayla daha gündeme geldi.

YAREN KORUCU’NUN ÖLÜMÜ Başakşehir’de 2 Kasım 2018’de yaralı bulunan 19 yaşındaki Yaren Korucu kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Yanında silah bulunan genç kızın ölümü ile ilgili yapılan soruşturmada intihar olduğu sonucuna varıldı. Seçil Çiftçi’nin ismi yıllar sonra Yaren Korucu’nun ölümünde bir kez daha ortaya çıktı. Korucu’nun intiharındaki şüphelerde, Seçil Çiftçi’nin olaya tanık olduğu iddia ediliyordu. REKLAM "SEÇİL CİNAYET OLDUĞUNU BİLİYORDU" İDDİASI Seçil Çitçi'nin erkek arkadaşını öldürmesinin ardından Korucu ailesi harekete geçti. İddialara göre, Yaren Korucu, intihar etmedi erkek arkadaşı Yusuf S. tarafından öldürüldü. Seçil Çiftçi de bu olaya tanıktı. İddiaya göre tanıklığı ise, Seçil Çifti ile Yaren’in ablası Gülşen Korucu ile aralarında yapılan Whatsaapp yazışmalarındaki ifadelerde yer alıyordu. RÜŞVET İDDİASI İddialara göre Seçil Çiftçi, Yaren’in kız kardeşini arayıp “Yaren’in can çekişmesini unutamıyorum” dedi. Ve ardından Yaren’in erkek arkadaşı Yusuf S.’nin kuyumcuya giderek dosyanın kapatılmasına yönelik bir adliye çalışanı için altın aldığını iddia eden mesajlar attı. ŞİKAYETÇİ OLUNDU Korucu ailesi, avukatları aracılığıyla, Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığına başvurarak suç duyurusunda bulundu. Dosyanın da yeni deliller ışığında yeniden açılması istendi.

SEÇİL ÇİFTÇİ'NİN İFADESİ ALINDI Yaşanan tüm bu sürecin ardından yeni bir gelişme yaşandı. Başlatılan soruşturma kapsamında, Seçil Çiftçi’nin, Yaren Korucu’nun ölümüyle ilgili ifadesi alındı. "YAREN NASIL ÖLDÜ BİLMİYORUM" Bakırköy Kapalı Kadın Cezaevi'ne getirilen Seçil Çiftçi’ye Yaren Korucu’nun ablası Gülşen Korucu ile yazıştığı Whatsapp mesajları soruldu. Çiftçi mesajları kendisinin attığını belirterek “Olay tarihinde ben 20 yaşındaydım. Yaren'in ölümü ile ilgili Yaren'in ailesi benimle diyaloğa geçtiği için benim de psikolojim bozulmuştu. Çünkü Yusuf'un katil olduğunu söylüyorlardı. Ben de her şeye şüpheci yaklaşmaya başladım. Bu nedenle kendileriyle zaman zaman diyaloğa geçtim. Ben Yaren'in nasıl öldüğünü bilmiyorum. Kimseden bu olayı da duymadım.” dedi. “KATİBE VERİRİZ DUYDUM” Çiftçi, herkesin bu olayı kendine göre anlattığını ifade etti. Yaren'i tanımadığını belirten Çiftçi, "Murat ve Yusuf arasında geçen görüşmede para ilişkisini duydum. Benimle beraber kuyumcuya da gittiler ancak altın alıp almadıklarını veya altın satıp satmadıklarını bilmiyorum. Ne kadar bir parayla ilgili konuştuklarını da anlamadım. Sadece aralarında bir adliye çalışanına veririz şeklinde bir konuşma geçti. Ben olay sonrası adliyeye gelmedim. Kendilerinin adliye içerisinde kiminle görüştüklerini bilmiyorum" dedi. “BENİM İLGİM YOK” Görüşmeler sırasında yapılacak bir adli para cezası ödemesi veya ön ödeme gibi hukuksal bir ifadeyi hatırlamadığını belirten Seçil Çiftçi şöyle devam etti; “Ben sadece para ifadelerini duyduğum için sürekli de Yusuf’un katil olabileceği söylentileri bana anlatıldığı için artık her şeye şüpheyle yaklaşmaya başlamıştım. Gülşen ile yapmış olduğum görüşmede aslında fikir yürütmeye çalıştığım Yusuf hakkında yapabileceklerini kafamda oturtturmaya çalıştığım bir dönemdi. Benim olay ile başka bir ilgim yoktur. Birinin rüşvet alıp almadığını, Yusuf'un ve Murat'ın parayla ne yaptıklarını bilmiyorum." Seçil Çiftçi’nin işlediği cinayetle gündeme gelmişti! Yaren Korucu soruşturmasında çarpıcı detaylar! Haberi Görüntüle Fotoğraflar: DHA