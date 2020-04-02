"Yaren" belgesel filminin prömiyeri yarın online olarak gerçekleşecek

AA

Bursa'nın Karacabey ilçesine bağlı Avrupa Leylek Köyü Eskikaraağaç'ta balıkçılık yapan 66 yaşındaki Adem Yılmaz ile her yıl bahar aylarında köye gelen "Yaren" adlı leyleğin yaşadıklarını konu edinen ödüllü film, yarın YouTube'da yayınlanacak.

Gösterimin ardından filmin hikayesini ortaya çıkaran doğa fotoğrafçısı Alper Tüydeş ile yönetmeni Burak Doğansoysal, Instagram hesaplarından açacakları canlı yayınla, izleyicilerden gelen soruları cevaplayacak.

Tüydeş ve Doğansoysal, yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) yayılmasını önlemek amacıyla Sağlık Bakanlığı tarafından "Hayat Eve Sığar" sloganıyla yapılan "evde kal" çağrısı dolayısıyla telekonferans yöntemiyle AA muhabirlerinin sorularını yanıtlayarak, belgesel filmin ortaya çıkış serüvenini ve online yayınlama fikrinin nedenlerini anlattı.

Koronavirüs nedeniyle insanların evde kaldığı bu günlerde, özellikle doğa meraklıları için filmin başkahramanı Adem Yılmaz ile sosyal medyada canlı yayın yapmaya karar verdiklerini söyleyen Tüydeş, yayın sırasında, filmin ne zaman yayınlanacağı sorularının geldiğini, canlı yayını izleyen yönetmenin o sırada, belgeselin cuma akşamı Youtube'da prömiyer yapacağı müjdesini verdiğini söyledi.

Alper Tüydeş, bunun çok yerinde bir karar olduğunu söyleyerek, "İnsanların evde daha fazla kalması gereken şu süreçte, bizim de amacımız hem filmi insanlara ulaştırmaktı hem de evinde vakit geçiren insanlara da şu sıkıcı gündemde, kendilerini bir nebze mutlu, huzurlu hissettirecek bir yayın izleme imkanı bulsun, aktiviteleri olsun diye yönetmenimiz böyle bir şey düşünmüş. Bence de çok yerinde bir karar oldu. Film insanların dikkatini doğaya, insanlar arasındaki ilişkiye çektiği için mutluluk ve gurur duyuyoruz." dedi.

- "Her yıl yaşanan bir hikayeyi görmek isteyenler köyü ziyaret edebilir"

Twitter'da prömiyeri duyurmalarının ardından çok büyük bir ilgi olduğunu aktaran Tüydeş, herkesi hikayenin yaşandığı köye davet etti.

Tüydeş, filmde hikayesi anlatılan Yaren Leylek'in bir maketinin de yapıldığını, ancak oyuncak gibi çeşitli objelerin yapılması fikrinin henüz olmadığını aktararak şunları ifade etti:

"Hikayenin bütün kahramanları şu anda ayaktayken, izleyenleri teselli edecek maketlerdense, hikayenin her yıl yaşandığı leylek köyümüze bekliyoruz. İlerleyen süreçte (oyuncak yapma konusu) olabilir. Her gün neredeyse tekrarı yaşanan bir hikaye olduğu için, insanlar köye gelsin istiyoruz".

- "En iyi platformun şu ortamda Youtube olacağına karar verdik"

Filmin yönetmeni Burak Doğansoysal ise izleyicilerden çok fazla talep geldiğini ve gösterim için daha fazla beklemek istemediklerini belirterek, şöyle konuştu:

"Yaren serüveninde yola çıkarken zaten amacımız hiçbir zaman ticari değildi. Bu filmi en fazla insana ulaştırma peşindeydik. Dolayısıyla en çok izleyiciyi nereden buluruz, ne şekilde elde ederiz diye düşünüyorduk. Karantina dönemi de denk geldi aslında. Son dönemde, online içeriklere, özellikle Youtube veya canlı yayınlara insanlar çok önem vermeye başladı. Biz de ortağımla, yapımcım Akın Esgin ile düşündük ve bunun için en iyi platformun şu ortamda Youtube olacağına karar verdik. Aslında yurt dışındaki festival sürecini sonbahara kadar tamamlamasını bekliyorduk. 7-8 festivalde gösterim durumu vardı Yaren'in. Ama o festivaller de durma noktasına geldiği ve çoğu iptal olduğu için o da kaldı. Öyle olunca Youtube'da prömiyer yapma kararı aldık."

Dijital platformlar ile daha önce filmin gösterimine ilişkin bir görüşme yapmadıklarını belirten Doğansoysal, "Yönetmenliğini yaptığım belgeseller, şu anda 37 ülkede yayında. Online platformlarda veya televizyonlarda da yayında. Türkiye'de de TRT Belgesel'de dönüyor bazı işlerimiz. Ama Yaren özelinde böyle bir girişimimiz olmadı. 3-4 ay önce Fransa Cannes'da, televizyon yapım fuarında televizyon kanal yetkililerine ve distribütörlere bir ön izleme yaptırıldı ve özellikle Avrupa ülkelerinden çok olumlu dönüşler aldı. Bu bizim için ticari biri iş değildi. Bu hikayenin büyük kitlelere ulaşmasını istiyorduk." diye konuştu.

Doğansoysal, prömiyer gösteriminin hemen ardından yayından kaldırılıp kaldırılmayacağına henüz karar vermediklerini dile getirerek, "Bu projeye başlarken, fizibilitesini yaparken buradan bir maddi gelir elde etmeyeceğimiz üzerine planlarımızı yapmıştık. Bu müthiş bir hikaye. Tüm dünyada çok ilgi çekeceğini düşündüğümüz bir hikaye." dedi.