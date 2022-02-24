Yaren aşka düştü!

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Yaren'in 'Düştüm Aşka' adlı şarkısının sözü ve müziği ödüllü şarkıların bestecisi Yalçın Topyanak'a, aranjesi yaptığı remixler ile ünü dünya çapına yayılmış, Britney Spears gibi birçok dünya starlarının dikkatini çekmiş başarılı müzisyen İlkan Günüç'e ait.

Oyuncu Ertuğrul Gönüllü'nün eşlik ettiği klibin yönetmen koltuğunda ise yönetmen Engin Niyazioğlu oturuyor. Produktörlüğünü sektörün önde gelen menajerlerinden Eser Öztürk ve genç müzisyen Yalçın Topyanak'ın üstlendiği 'Düştüm Aşka' adlı şarkısıyla Yaren, müzik piyasasında adından söz ettireceğe benziyor.

Müziğe karşı olan ilgisi küçük yaşlarda başlayan Yaren, üniversite eğitimini International Bachelor of Arts unvanı ile tamamlarken, bir yandan da müzik eğitimini "Masters of Arts" müzik okulunda tamamlamış. Yaren, müzik eğitimine Amerika, Almanya ve Türkiye'de devam etmiştir.

Yaren'in yeni projesi 'Düştüm Aşka', tüm müzik platformlarında yerini aldı.