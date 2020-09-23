Yardımseverlerin uzattığı el, genç kadının gözlerine umut oldu

İstanbul'da yaşayan 34 yaşındaki Kuş, Acıbadem Kayseri Hastanesi doktoru Prof. Dr. Ayşe Öner'in yapacağı kök hücre nakli sayesinde yeniden görebilme umuduyla kente geldi.
Kök hücre nakli ameliyatı olmak istediğini 13 Şubat'ta Anadolu Ajansı (AA) aracılığıyla kamuoyuna duyuran Kuş, ameliyat öncesi duygularını da yine AA muhabiriyle paylaştı.
Babası askerdeyken 2 yaşında kızamık hastalığına yakalandığını ve sol gözünün bundan etkilendiğini anlatan Kuş, 2 ay hiç göremediğini anlattı.
12 yaşında gözlerine halk arasında tavuk karası olarak bilinen gece körlüğü teşhisi konulduğunu belirten Kuş, o yaşından bu yana gitmediği hastane kalmadığını söyledi.
Bir yakınının kök hücre nakli yapan Prof. Dr. Ayşe Öner'i tavsiye ettiğini aktaran Kuş, şöyle konuştu:
"Geçen yıl geldim, kendisiyle görüştüm, kök hücre nakli olabileceğimi söyledi. Ben sevinçten uçtum. Sonunda bugün geldi. Hayatımda hiç korkmazdım o kadar korkuyorum, o kadar heyecanlıyım, mutluyum ki anlatamam. Kök hücreyi duyunca sevinmiştim ama 30 bin lirayı duyunca yıkıldım. Engelli maaşıyla geçiniyoruz, biz nasıl yapacağız diye düşündük. Başvurmadığım kurum, belediye kalmadı. En son İstanbul Valiliğinin de desteğiyle 30 bin liram toplandı. Allah bin kere razı olsun. Ayrıca Deniz Feneri Derneği yardım etti, Ahbap Derneği yol paramı, masraflarımı karşıladı. Allah bin kere razı olsun. Anadolu Ajansı'nın, herkesin büyük emeği var.
Geçen yıl yüzde 3'tü görme oranım 2'ye düşmüş. Ben inanıyorum yüzde 10 da olsa göreceğim. Kızlarımın gözlerinin içini görmek istiyorum. İki kızım var, gözlerinin rengini bilmiyorum. Kızlarımı bulanık görüyorum. Açık tenliler, onu biliyorum ama bulanıklar. Her işimde onlar bana yardım ediyor, onlarsız dışarı çıkamıyorum. Buraya kardeşimle geldim. Kızlarımı da anneme bıraktım. İnşallah iyileşip gideceğim."
- Öncelik yüzde 2'lik görmeyi korumak
Prof. Dr. Ayşe Öner ise kök hücre naklini uzun süredir uyguladıklarını, son birkaç yıldır da yoğun olarak yaptıklarını belirtti. Tedavinin asıl amacının hastaların görme düzeylerini korumak olduğunu vurgulayan Öner, şöyle devam etti:
"Filiz hanımın gece körlüğü dediğimiz halk arasında 'tavuk karası' olarak bilinen hastalığı var. Sağ gözünü bu hastalık yüzünden kaybetmiş durumda, sadece ışığı seçebiliyor. Sol gözünde de görmesi gittikçe azalıyor. Takibimizde olan bir hasta. Şu anda sol gözünde yüzde 2 görme var. Bu tedaviyle amacımız yüzde 2'lik görmeyi korumak. Görme artışı elde etme ihtimalimiz de var. Yüzde yüz olmamakla birlikte görme artışı ihtimali de var. Öncelikle hastamızın görmesini kaybetmesini önlemeye çalışacağız. İkinci amacımız da bir miktar artış sağlamak. İnşallah başarılı olursak bu gözünü koruyup günlük hayatına en azından devam etmesini sağlayacağız."
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