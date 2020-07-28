Yardımsever mahalle muhtarı gönüllere dokunuyor

Korucu, yeni tip koronavirüsten (Kovid-19) korumak istediği 65 yaş üstü vatandaşlar ile engelliler için bir şeyler yapmak istedi. Mahallesindeki kişilerin durumunu tek tek inceleyen Korucu, yaptığı liste doğrultusunda hareket etti.
Bu kişilerin kalabalık ortamlara girmemesi için evlerine giderek internetten faturalarını ödeyen Korucu, yardımseverlerin desteğiyle ihtiyaç sahiplerine de gıda paketi ulaştırmaya başladı.
Ziyareti ve sohbetiyle herkese moral veren Korucu, küçük hediyelerle de insanların mutluluğuna ortak oluyor. Mahallesinde "yardımsever muhtar" olarak bilinen Korucu, bu çalışmalarıyla sadece mahallelinin değil, herkesin takdirini topluyor.
Korucu, "yeni normalleşme" sürecinde de talep olduğu müddetçe çalışmalarına devam etmeyi düşünüyor.
- "İnsanların yüreğine dokunmak huzur veriyor"
İki çocuk babası 44 yaşındaki Korucu, AA muhabirine, mahalle sakinlerine en iyi hizmeti verebilmek için gece gündüz çalıştığını söyledi.
Özellikle yaşlıların, hastaların ve engellilerin yanlarında olmaya çalıştığını aktaran Korucu, onların sıkıntılarını dinlediğini, dertleriyle dertlendiğini ifade etti.
Korucu, hayırseverlerin desteğiyle insanların yüreğine dokunmanın huzur verdiğini belirterek, şöyle konuştu:
"Onların gözlerindeki mutluluğu hiçbir şeye değişmem. Akşam eve gittiğim zaman kendimle baş başa kalmayı severim. Bugün ne yaptık? Kimlere ulaştık? Sürekli bunu sorgularım. Özellikle kış aylarında sobamı yakarken, kömürü olmayan var mı, onu düşünürüm. Bunun için her aileye ulaşmaya çalışıyoruz. Mahalle halkının ihtiyaçlarını gideriyorum. Vatandaşlar bu çalışmadan çok memnun. Bir yerlere geldiysek, onların hayır dualarıyla geldiğimize inanıyorum. Yaşlılarımıza hizmet etmek benim hoşuma gidiyor. Onları memnun görmek, onların duasını almak benim için yeterli."
İnsanların maddiyattan çok bir gülümsemeye, kapılarını çalacak birilerine ihtiyacı olduğunu vurgulayan Korucu, "Kapıdan kim girecek, gönlümüzü kim alacak, diye bakıyorlar. Gecenin bir yarısında sıkıldığı için çay içmeye çağıranlar oluyor. Hiçbirini kırmıyorum. Gece yarısı gelen bu telefonlar mutluluğumu katlıyor. Demek ki insanlar beni kendilerine yakın görüyor." dedi.
- "Bizlerin maddiyattan çok morale ihtiyacı var"
Mahalle sakinlerinden 81 yaşındaki Fatma Çeşme, ne zaman ihtiyaç olsa Korucu'yu karşılarında gördüklerini dile getirdi.
Mahallenin, Korucu'yu evlatları gibi gördüğünü anlatan Çeşme, "Bizlerin maddiyattan çok morale ihtiyacı var. Allah ondan razı olsun. İyi günümüzde, kötü günümüzde hep kapımızı çaldı. Aramamızı beklemez. Her daim yanımızda." ifadelerini kullandı.
,Sezen Gürbüz
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