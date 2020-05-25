Yardımsever kuaför müşterilerini gönüllü kan bağışçısı yaparak "şifa" dağıtıyor

AA

Kentte 45 yıldır erkek kuaförü olarak çalışan evli ve 2 çocuk babası Kutlu, yıllar önce arkadaşlarıyla otururken bir kişiye acil kan arandığını öğrendi.

Arkadaşlarının kan vermek için istekli olduklarını gören 58 yaşındaki Kutlu, gelecekte başkalarına yardımcı olabileceğini düşünerek o sırada arkadaşlarının kan gruplarını yazdığı bir liste hazırladı.

Kutlu, daha sonra dükkanına gelen müşterilerinden gönüllü olanların isimlerini ve kan gruplarını yazarak listesini genişletti.

Bazen kan ihtiyacı olduğunda müşterisinin saç kesimini yarıda bırakıp listeden uygun kan grubunu arayan Kutlu, elinden geldiğince liste tutmaya devam edeceğini belirtiyor.

- "İnsanları kan vermeye davet ediyorum"

Oğuz Kutlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, listeyi ilk kez 24 yıl önce tutmaya başladığını, sayının gün geçtikçe arttığını ancak zamanla vefat edenlerin yanı sıra yaşından veya sağlığından dolayı kan veremeyecek durumda olanların da listeden çıkarıldığını söyledi.

Listesinde yaklaşık 400 kişi bulunduğu kaydeden Kutlu, kişi sayısının fazlalığından ziyade her an kan vermeye gönüllü insanların bulunmasının daha önemli olduğunu dile getirdi.

Kutlu, kan vermenin vücut sağlığı için çok önemli olduğunu vurgulayarak, şöyle konuştu:

"İnsanları kan vermeye davet ediyorum. Bazı insanlar gücü, kuvveti yerinde olmasına rağmen kan vermek istemiyor, korkuyor. Kan ver ki vücudun sıhhat bulsun. Biraz konuşarak, anlatarak ikna etmeye çalışıyoruz. Elimizden geleni yapıyoruz. Bizdeki muhabbet sonucu oluşan gönüllü bir liste olduğu için insanlar kan vermek istiyor. Hatta dükkanın önünden geçen arkadaşlarımızdan, 'Benim 3 ayım doldu, beni listeye yaz ve çağır.' diyenler oluyor. Bu tamamen gönüllü bir iş ve arkadaşlarımız Allah rızası için yardımcı oluyor."

- "İnsanların birbirlerine destek olması lazım"

Müşteriden önce kana ihtiyaç duyan kişiyle ilgilenmenin daha önemli olduğunu anlatan Kutlu, "Tıraş sırasında telefon geliyor ve kan lazım oluyor. Acil durumda müşteriden müsaade istiyorum. Müşteri benim ne yaptığımı görünce 'Beni de yaz, ben de kan veririm.' diyor. O da duyarlı bir insan olduğu için bu duruma seviniyor. Bugün bana yarın bir başkasına. İnsanların birbirlerine destek olması lazım. Bunu çevremize yayarsak, birkaç arkadaşımız daha duyarlı olursa örnek oluruz." ifadelerini kullandı.

Kutlu, kana ihtiyaç duyan insanlara yardımcı olduklarını gördüklerinde mutlu olduklarını, bu nedenle de kan grubu listesi tutmaktan vazgeçmeyeceğini sözlerine ekledi.

Meşrutiyet Mahallesi Muhtarı Dursun Kılav da verilen hizmetten memnun olduklarını aktararak, "Mahallemizde kana ihtiyaç duyan biri için Oğuz arkadaşımız bize yardımcı oldu. Bu olay samimi ortamda, gönüllülük esasına göre oluyor. Sohbet sırasında kan vermek isteyenlerin sayısı çoğalıyor. İnsanlar bize sıkıntısını bildirdiğinde arkadaşlarımıza talepte bulunuyoruz, onlar da yardımcı oluyor." diye konuştu.