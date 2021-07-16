Yardımeli, 15 Temmuz şehitleri için yurt içi ve dışında hatıra ormanı oluşturdu

AA

Dernekten yapılan açıklamaya göre, FETÖ'nün 15 Temmuz 2016'daki hain darbe girişiminde hiç düşünmeden sokaklara çıkarak, hayatını kaybeden şehitlerin anısı, hatıra ormanlarında yaşatılıyor.

Yardımeli Derneği, "15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü" etkinlikleri kapsamında, yurt dışında Sudan ve Somali, yurt içinde Malatya ve Kırıkkale'de, 251'er fidan dikimi yaparak, hatıra ormanı oluşturdu.

Sudan'ın Omdurman bölgesinde 251 fidan, dernek tarafından açılan su kuyusunun etrafına dikilirken köy halkına da dağıtıldı.

Derneğin İl Temsilciliği ve Kırıkkale Belediyesi iş birliğinde yapılan etkinlikte, 251 fidan belediyenin tahsis ettiği yere dikildi.

Yardımeli Malatya Temsilciliği tarafından Battalgazi Belediyesinin tahsis ettiği alana 251 fidan dikildi, şehitler için dualar edildi.