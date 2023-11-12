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        Haberler Dünya Ortadoğu Yardım tırları abluka altındaki Gazze'de

        Yardım tırları abluka altındaki Gazze'de

        Filistin Kızılayı, 53 yardım tırının daha Refah Sınır Kapısı'ndan abluka altındaki Gazze Şeridi'ne girdiğini duyurdu

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.11.2023 - 00:47 Güncelleme: 12.11.2023 - 00:47
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        Yardım tırları abluka altındaki Gazze'de
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        Filistin Kızılayından yapılan yazılı açıklamada, ekiplerin, Mısır Kızılayından insani yardım taşıyan 53 tırı teslim aldığı belirtildi.

        Yakıt girişine izin verilmediği belirtilen açıklamada, tırlarda gıda, su, ilaç, tıbbi malzeme ve yardım malzemesi bulunduğu kaydedildi.

        Açıklamada, İsrail'in abluka ve yoğun bombardıman altında tuttuğu Gazze Şeridi'ne şu ana kadar 904 yardım tırının ulaştığı ifade edildi.

        İsrail'in 7 Ekim'de başlattığı saldırılardan yaklaşık iki hafta sonra Refah Sınır Kapısı'ndan ilk kez 21 Ekim'de çoğu tıbbi malzeme ve gıda taşıyan 20 tırdan oluşan ilk yardım konvoyu Gazze Şeridi'ne giriş yapmıştı.

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