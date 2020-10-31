"Yardım meleği" Edanur, Türkiye'nin gönlüne taht kurdu - İZMİR

AA

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, İzmir'de arama kurtarma çalışmalarının sürdüğü Rıza Bey Apartmanından yaralı olarak çıkarılan 16 yaşındaki İnci Okan'a UMKE ekiplerinin enkaz altında ilk müdahalesi ve moral vermek için gerçekleştirdikleri konuşmalara ait görüntü paylaştı.Koca, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, UMKE personeli Edanur Doğan'ın, enkaz altında ulaşılan İnci Okan'a yönelik, "Birazdan dışarı çıkacağız seninle, annen bizi bekliyor." ifadesine yer verdi.

Koca'nın paylaştığı, enkaz altındaki İnci Okan'a müdahalenin yer aldığı videoda, Edanur Doğan'ın Okan'ı "Annene çok benziyorsun, dışarıda annenle konuştum. Seni keman çaldığında dinlemeye de geleceğim. Çok güzel, çok akıllı bir kızsın. Hiç korkma, korkacak hiçbir şey yok." sözleriyle teskin ettiği ve genç kızın elini tuttuğu anların görüntüleri yer aldı.

Aksaray 112 Acil Servis ekibinde paramedik olarak çalışan Eda Nur Doğan, görevli olarak geldiği İzmir'de enkaz altında kalan İnci'nin elini tutarak ona hem destek oldu hemde ilk müdahalesini yaptı.

Bakan Koca'nın paylaşımının ardından Türkiye'nin gönlüne taht turan UMKE personeli Edanur Doğan'ın, AA muhabirine 3 yıldır Aksaray'da görev yaptığını ve deprem dolayısıyla İzmir'e geldiğini söyledi.Bölgeye geldikten hemen sonra İnci Okan'ı kurtarmak için arkadaşlarıyla seferber olduklarını ifade eden Doğan, şunları söyledi:

"Olay yerine geldiğimizde gece saat 01.00 sularındaydı ve İnci'ye ulaştıklarını söylediler. Arada bir duvar olduğunu ve onu kırmamız gerektiğini söyledi AFAD ve itfaiye ekipleri, çok mutlu oldum çünkü bir insan hayatını kurtarmak çok bambaşka bir duygudur. İşim gereği de insan hayatını kurtarıyorum. İnci'nin sesi daha net gelmeye başladığında yani enkazda delhiz aşıldığında UMKE personeli gelsin çağrısı oldu, korkusuz bir şekilde enkaza gittim. 15-20 metre kadar yürüdüm daha sonra bir üst kata çıktım, çok dar bir alandı İnci'ye müdahale yapmam gerekiyordu. Damar yolunu açtım, sıvı takviyesi yapmam gerekiyordu, çünkü depremde hastaya olabildiğince hızlı bir şekilde sıvı takviyesi yapmak gerekiyor. O anda kendimi İnci'nin hayatını kurtarmaya adadım."

O anda kendi kardeşini düşündüğünü ve one göre hareket ettiğini vurgulayan Edanur Doğan, şöyle devam etti:

"İnci çok korkuyordu 'abla çok korkuyorum, üşüyorum, ayaklarımı hissetmiyorum, ellerimde yaralar var, bunlar iyileşir mi' çok panik halindeydi. Fakat ben ona olabildiğince bir abla gibi yaklaştım onu sakinleştirmeye çalıştım. 'Korkma ablacım artık yanındayım, güvendesin seni ailene kavuşturacağım, tabiki de yaraların iyileşecek, sen keman çalacaksın ben sen dinlemeye geleceğim' dedim. Sanki orada kardeşime müdahale ediyormuş gibi bir duyguya kapıldım ve çok mutluydum. Daha sonra İnci'ye boyunluk takıp, sırt tahtasına alıp çıkardıktan sonra annesinin bana sarılıp ağlaması bambaşka bir duyguydu. İyi ki geldim iyi ki buradayım, Sağlık durumunu yakından takip edip İnciyle görüşeceğim."