Yardım getiren jandarmaya yazdığı şiirle teşekkür etti - ANTALYA

AA

Kumluca Kaymakamlığı bünyesinde oluşturulan Vefa Sosyal Destek Grubu'nda görevli jandarma ekipleri, salgın dolayısıyla sokağa çıkmaları yasak olan 65 yaş ve üstü vatandaşların ihtiyaçlarını gidermeye devam ediyor.Kapı kapı dolaşan jandarmalar, Recep Marangoz'u ziyaretleri sırasında ilginç bir sürprizle karşılaştı.

Marangoz, jandarma ekiplerine yazdığı şiirle teşekkür etti.

Cebinden çıkarttığı kağıttaki şiirine, "Çam sakızı, çoban armağanı" diyerek başlayan Marangoz, kendi yazdığı şu dizeleri okudu:

"Yüksek zirvelerde gezer geyiksin. Gelen tehlikeyi görür ayıksın. Dünya ordusundan önde büyüksün. Asrın kazanından kaynar jandarmam. Kimsesiz, mazluma sahip çıktınız. Kuru derelerde coşup aktınız. Karanlık dünyama ışık tuttunuz. Sebilli engeller aşar jandarmam"

Sağlıklı olduğunu ve herhangi bir ihtiyacı bulunmadığını belirten Marangoz, ziyaret edilmesi ve ihtiyaçlarının sorulmasından mutluluk duyduğunu ifade etti.Marangoz, şiiri dolayısıyla teşekkür eden ve bir ihtiyacı olduğununda her zaman kendilerini arayabileceğini dile getiren jandarma ekibine, "Sağ olun, var olun. Orası devletin kapısı, bizim kapımız. Evde kal Türkiye'm." diye karşılık verdi.