Yardım etti, tacizle suçlandı

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SHOW Haber'den Aziz Akova'nın haberine göre; İstanbul Küçükçekmece'de emlakçılık yapan Kahraman Hanbaba, ofisinin önünden geçen bir adamın eşine şiddet uyguladığını görünce olaya müdahale etti.

Hanbaba "Sokaktaki bir olaya müdahale etmek sıkıntılı bir hal alır oldu." dedi.

Aradan kısa bir süre geçtikten sonra uyardığı adam, yanına polisleri alarak geldi ve Kahraman Hanbaba'yı eşini taciz etmekle suçladı.

Kamera görüntüleri gerçekleri ortaya çıkardı.