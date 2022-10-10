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Sosyal medya fenomeni anne-kızın yardım çığlığını Didem Arslan Yılmaz’la Vazgeçme duydu. Eski eşi ve öz ağabeyi tarafından düzenli olarak takip edildiğini iddia eden Huriye Akbaş (45) ve kızı Bengisu Akbaş (25) canlı yayına katıldı. Eski kocası ve ağabeyinin sistematik bir şekilde çevresindeki insanları ona karşı kışkırttığını söylen Akbaş, yaşadıklarını gözyaşlarıyla anlattı.