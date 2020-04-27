Yardım çalışmalarında ihtiyaç sahibi "yerleşik yabancılar" da unutulmuyor

27 NİSAN 2020ÜYE GİRİŞİHESABIM
Antalya Yardımlaşma Platformu ve diğer sivil toplum kuruluşları, kentte yaşayan ihtiyaç sahibi Özbekistan, İran, Suriye, Ukrayna ve Rus gibi 13 farklı milletten oluşan yabancılara yardımını sürdürüyor.Kovid-19 sonrası yardım çalışmalarını hızlandıran hayırseverler, hazırlanan gıda kolililerini tespit ettikleri yabancıların evlerine kadar ulaştırıyor.İhtiyaç sahiplerinin mutluluğuna ortak olan hayırseverler, yardım çalışmalarının aralıksız süreceğini belirtiyor.- Çalışmalar titizlikle yürütülüyorAntalya Yardımlaşma Platformu üyesi Halit Mert, AA muhabirine, yardımseverlerin desteğiyle Antalya'da yaşayan zor durumdaki herkese ayrım yapmadan ulaşmaya çalıştıklarını söyledi.Yardım çalışmalarının titizlikle yürütüldüğünü, ihtiyaç sahiplerinin durumunun iyice irdelendiğini vurgulayan Mert, bu kapsamda yerleşik yabancıların da unutulmadığını kaydetti.Yaşanan süreçte insanların çalışamadığını ve gıda desteğine ihtiyaç duyduğunu ve 350 aileye yardım götürmenin huzurunu yaşadıklarını anlatan Mert, şunları söyledi:"İnsanların zor durumda olduğunu görüyoruz. Bizler de elimizden geldiğince, Valiliğin bilgisi dahilinde yürüttüğümüz çalışmalarla yardım etmeye çalışıyoruz. Kendi vatandaşlarımız gibi ülkemize sığınan insanlara da yardımlarımızı ulaştırıyoruz. Muhtaç olan insanların kapılarına bir yardım götürdüğümüzde çok mutlu oluyorlar. İnanın onların yüzlerindeki tebessümü görünce biz onlardan daha çok mutlu oluyoruz."- Yardımlarla zor günleri atlatmaya çalışıyorlarYardım yapılan Kırgızistan uyruklu Gülcan Usupbaeva, 9 kişilik ailesiyle altı yıldır Antalya'da yaşadığını ifade etti.Salgın olmadan önce çocuk bakıcılığı yaparak ailesine bakmaya çalıştığını belirten Usupbeava, "Koronavirüs nedeniyle işe gidemiyorum, dışarıya bile çıkamıyoruz. Yapılan yardımlarla bu zor günleri atlatmaya çalışıyoruz. Yardım eden herkesten Allah razı olsun." dedi.
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