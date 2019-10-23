Yarbay Nadide Şebnem Aktop kimdir? sorusu, bugün Milli Savunma Bakanlığı (MSB) tarafından düzenlenen basın bilgilendirme toplantısının ardından gündeme geldi. Peki Yarbay Nadide Şebnem Aktop'un görevi ne? Yarbay Nadide Şebnem Aktop'un son açıklamaları neler?

YARBAY NADİDE ŞEBNEM AKTOP KİMDİR?

Yarbay Nadide Şebnem Aktop, Milli Savunma Bakanlığı (MSB) Basın ve Halkla İlişkiler Tanıtım Subayı olayı görev yapıyor.

YARBAY NADİDE ŞEBNEM AKTOP'UN SON AÇIKLAMALARI

Milli Savunma Bakanlığı, düzenlediği basın bilgilendirme toplantısı ile Barış Pınarı Harekatı'na ilişkin son gelişmeleri paylaştı. Milli Savunma Bakanlığı Basın ve Halkla İlişkiler Şube Müdürü Yarbay Şebnem Aktop'un yaptığı açıklamalarının bir kısmı şöyle:

"ABD ile Türkiye arasındaki mutabakat kapsamında bölgeden çekilmelerin tamamlandığının ABD'li yetkililer tarafından bildirildiğini söyledi. Yarbay Şebnem Aktop, "Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından DEAŞ, PKK/KCK/PYD-YPG terör örgütleri başta olmak üzere ülkemize ve milletimize yönelen tehdit ve tehlikeleri bertaraf etmek, bölge halkını bunların baskı ve zulmünden kurtarmak ve güvenli bölge oluşturarak Suriyeli kardeşlerimizin evlerine, topraklarına güvenli ve gönüllü bir şekilde dönmelerini sağlamak maksadıyla Suriye'nin siyasi birliği ve toprak bütünlüğüne saygılı olarak icra edilen Barış Pınarı Harekâtı'nda Suriye topraklarında harekâttan kaynaklanan sivil zayiat yaşanmamıştır"

"ABD ÇEKİLMENİN TAMAMLANDIĞINI BİLDİRDİ"

ABD ile varılan mutabakat sonrasında verilen 120 saatlik sürenin sonunda ABD'li yetkililerin bölgeden çekilmelerin tamamlandığını bildirdiğini aktaran Yarbay Aktop, "17 Ekim 2019 tarihinde Fırat'ın doğusuna ilişkin Türkiye ile ABD arasında mutabakata varılmış; bu kapsamda Barış Pınarı Harekâtı'na 120 saat ara verilmiş ve bugüne kadar tarafımızdan mutabakata varılan hususların yerine getirilmesinde gerekli hassasiyet gösterilmiştir. Sürenin sonunda ABD tarafından PKK/YPG'nin bölgeden çekilmesinin tamamlandığı bildirilmiştir" dedi.

"RUSYA İLE MÜŞTEREK ÇALIŞMALARA BAŞLANACAK"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Rusya Federasyonu Devlet Başkanı Vladimir Putin görüşmesinin ardından varılan mutabakatla müşterek çalışmalara bugün başlanacağını kaydeden Yarbay Aktop, "22 Ekim 2019 tarihinde Soçi'de Cumhurbaşkanımız ile Rusya Federasyonu Devlet Başkanı arasında varılan mutabakat kapsamında bugünden itibaren Rusya Federasyonu ile müşterek çalışmalara başlanacaktır" dedi.

"YENİ HAREKATA GEREK KALMADI"

Türkiye'nin mevcut harekat alanı dışında yeni bir harekat icra edilmesine gerek kalmadığını bildiren Yarbay Aktop, "Barış Pınarı Harekâtı alanı dışındaki hudutlarımızın güvenliği ve YPG terör örgütü unsurlarının 30 kilometre dışına çıkarılmasına yönelik esasları da içeren mutabakat çerçevesinde mevcut harekât alanımız dışında bu aşamada yeni bir harekât icra edilmesine gerek kalmamıştır. Türkiye, sınırlarının güneyinde bir terör koridorunun oluşmasına asla müsaade etmeyecek, terörle mücadelemiz kararlılıkla devam edecektir" şeklinde konuştu.