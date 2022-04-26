Yaratıcı Çocuk Festivali 4-5 Haziran'da

Çocukların sabırsızlıkla beklediği ülkemizin en büyük çocuk ve aile organizasyonu olan “Yaratıcı Çocuk Festivali” için geriye sayım başladı.

Bu yıl 3. cüsü gerçekleştirilecek festival; “Süper Kahramanlar” teması ile 4-5 Haziran’da Maçka Küçükçiftlik Park’ta gerçekleşecek. Türkiye’nin en kapsamlı çocuk ve aile organizasyonu olan “Yaratıcı Çocuk Festivali” 4-5 Haziran tarihlerinde Maçka Küçükçiftlik Park’ta düzenlenecek. Bu yıl 3’üncü kez gerçekleştirilecek festivalde 100’ün üzerinde birbirinden eğlenceli ve öğretici etkinlik gerçekleştirilecek. Bu etkinlikler ile çocuklar beceri ve yaratıcılıklarını keşfederlerken, aileleri de hafızalarından çıkmayacak eğlenceli anlar yaşayacaklar.





Çocukların heyecanla beklediği “Yaratıcı Çocuk Festivali” dev alanlarda binlerce çocuğu; sanat atölyeleri, enerji farkındalığı, trafik farkındalığı, ekoloji, tasarım, bilim ve ileri dönüşüm gibi çok önemli atölyelerle buluşturarak farkını ortaya koyacak. Tüm zamanların en büyük Gösteri Sahnesinde; 30’un üzerinde konser ve eğlenceli gösterilerle aileler; göz göze, diz dize beraberce eğlenmenin tadına varacaklar. Festival, neşeli korteji ile renkli görüntüler oluştururken; mim sanatçıları, jonglörler, balon katlama sanatçıları, yüz boyama köşeleri, sihirbazlar ve önemli markaların stand etkinlikleriyle de benzersiz bir deneyimi Maçka Küçükçiftlik Parkı’na taşıyacak. Ebeveynler için oluşturulan Söyleşi Sahnesinde; Sunay Akın, Dr. Özgür Bolat, Şermin Yaşar, Ceyda Düvenci, Prof. Dr. Ayşe Bilge Selçuk, Prof. Dr. Selçuk Şirin ve Prof. Dr. Bedirhan Üstün gibi önemli uzmanlardan kazanımlarda bulunacak, ilham alacaklar. Tüm söyleşilere ebeveynler çocuklarıyla beraber katılabilecekler.





Dünyanın yazı ve boyama gereçlerinde lider markası Faber-Castell ana sponsorluğundaki Yaratıcı Çocuk Festivali’nde; EnerjiSA, Pınar Kido, Bahçeşehir Koleji, İstek Vakfı, Nestle, Ozmo, Redoxon Kids, doremusic, CarrefourSA, Tüvtürk, sigortaladım.com, Aptamil, Hipp, Beko, Dimes, odeabank, Orkid, Parentswiser, Pritt, Tefal gibi önemli markalar da sponsor olarak yer alıyor. Çocukları merak eden, düşünen, hisseden, ilham alan, ilham veren gerçek birer sanatçı olarak gören ve bu farkındalıkla oluşturulan festivale 25 bin civarında ziyaretçi bekleniyor.