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'Yarasa adam' yazın evine, kışın ofisine uçarak gidiyor

Muğla'nın Fethiye ilçesinde, 1965 rakımlı Babadağ'dan atlayıp yazın iş yerinden evine wingsuit ile uçarak giden Cengiz Koçak, kış aylarının gelmesiyle birlikte 1200 metreden atlayış yapıp wingsuit ile ofisine gidiyor

24.01.2022 - 11:32 | Güncelleme: YAŞAM
DHA

  • Fethiye Ölüdeniz 'de bulunan Babadağ Teleferik'in genel müdürü olan 'yarasa adam' olarak da anılan Cengiz Koçak, yazın 1965 metre yükseklikten atlayış yaparak işinden wingsuit yaparak gidiyor.

  • DHA'nın haberine göre kış aylarının gelmesiyle birlikte 1700 ve 1900 metre arası yükseklikte kar olması nedeniyle Koçak, atlayış ve uçuşlarına 1200 metreden devam ediyor. Koçak, işletme içerisinde bulunan restoran ve atlayış alanında çalışmalarını yapmak için gün içerisinde teleferik ile 1200 metreye çıkıyor.

  • Burada çalışmalarını tamamlayan Koçak, yine aynı yükseklikten wingsuit ile Ölüdeniz'in eşsiz mavisinde süzülerek tekrar ofisine iniyor. Yurt dışında wingsuit ile atlayış yapan kişilerle iletişim halinde olduğunu belirten Koçak, Türkiye'de atlanabilir 45 noktayı kendisinin tespit ettiğini ve dünyadaki ekstrem sporu meraklılarının Türkiye'deki başvuru noktasının kendisi olduğunu söyledi.

  • 'ANTEN, KÖPRÜ, UÇURUM, BİNA GİBİ SABİT OLAN HER YERDEN ATLADIM'

    Binlerce uçuş yaptığını söyleyen Cengiz Koçak, şöyle konuştu:

    "Anten, köprü, uçurum, bina gibi sabit olan her yerden paraşütle atlıyorum. Aynı zamanda bu yerler yeteri kadar yüksekse wingsuite ile atlıyorum. Bütün günüm ve hayatım Babadağ'da geçiyor. Buraya ilk geldiğimde evimin olduğu yer ile en yüksek tepemiz 1965 metrenin arasındaki koordinasyona bakıp evime bu şekilde gidebileceğimi düşündüm.

  • Matematiksel olarak bu hesabın doğru olduğunu görünce bu düşünceyi hayata geçirdim. Yaz aylarında 1700, 1800, 1900 metredeki kalkış alanları açıkken, akşam iş bitiminde yamaç paraşütü ile bir arkadaşımın önünde yolcu olarak uçup, atlıyorum. Daha sonra oradan wingsuitle uçarak evime gidiyorum. İşten evine wingsuitle gitmenin dünyada bir örneği yok.

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