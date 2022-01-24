'WİNGSUİTLE UÇURUMDAN ATLAMANIN ÖNGÖRÜLEMEZLİKLERİ ÇOK FAZLA'

Wingsuitin henüz ilkel bir spor olduğunu ifade eden Koçak, şöyle devam etti:

"Wingsuitle uçurumdan atlamanın öngörülemezlikleri henüz çok fazla. Riskleri yönetecek her türlü beceriye sahip olsanız bile, bazen ortaya yönetmesi mümkün olmayan riskler çıkabilir. Şu an için ilkel bir spor ve riskleri nedeniyle wingsuitle uçurumdan atlamayı kimseye tavsiye etmiyorum. Ancak uçaktan wingsuit atlayışını ya da yamaç paraşütünü herkese tavsiye ederim. Ben ofisime ve evime gitmeye başladığımda işe başlayalı 15 gün olmuştu.