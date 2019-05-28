Hemşire neye uğradığını şaşırdı

30 MAYIS 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Edinilen bilgiye göre, kaza merkez Çukurova ilçesi Mahfesığmaz Mahallesi, Devlet Bahçeli Bulvarında meydana geldi. İddiaya göre, hemşire Özlem Üçer (35) idaresindeki otomobilin dikiz aynası, yolun karşısına geçmeye çalışan Dilek Çetinkaya adlı kız çocuğuna çarptı. Çarpmanın etkisiyle kız çocuğu yere düştü. Kazanın ardından sürücü, yaralı Çetinkaya'ya ilk müdahaleyi yaptı.
İHA'nın haberine göre, bu sırada Çetinkaya'nın yakınları beyzbol sopasıyla hemşire Üçer'e saldırdı. Yaralıya ilk yardım yaparken sopa ve yumruklu saldırıya uğrayan hemşirenin aldığı darbelerle gözü morardı. Bu arada araçta bulunan Üçer'in kocası ile 11 yaşındaki kızı, 10 aylık bebeği ve kayınvalidesi korku içinde bağırdı. Bu anlar ise cep telefonu kamerasıyla saniye saniye görüntülendi. Çıkan kavgayı yoldan geçen vatandaşlar ayırırken, yaralı Çetinkaya olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Polis, kavgayla ilgili Çetinkaya'nın 3 yakınını ise gözaltına aldı.
Darp sonucu yaralanan ve özel bir hastanede tedavi olarak rapor alan Özlem Üçer, saldırganlardan şikayetçi oldu.
Üçer yaşadığı o anları ise "insanlık gerçekten ölmüş" diyerek şöyle anlattı:
"Gece saat 11 sıralarında hasta ziyaretinden geliyordum. Devlet Bahçeli Bulvarında 20 ya da 30 kilometre hızla gidiyordum. Bir dolmuş duruyordu tam o sırada oradan bir çocuk benim arabama fırladı ve sağ dikiz aynama vurdu. Aynaya vurunca ben durdum yanımda eşim ve çocuklarım vardı hastaya müdahaleye indik. İlk önce tıbbi müdahalelerde bulundum hemşire olduğum için nabzını ölçtüm kanaması ya da kırık var mı diye kontrol ettim. O anda hasta durmadan 'kimseye söylemeyin, babam bana kızar, ambulans istemiyorum, müdahale etmeyin' gibi ifadelerde bulundu. Ben de madem bir sıkıntı var ambulans çağırmamız gerekiyor dedim ama kendisi istemedi. Biz ambulans çağırdık orada da 2 bey vardı biz müdahalede bulunup ambulans çağırdığımız için darp edildik. Elinde sopayla arkamızdan hem ben hem eşim darp edildik. Biz vurup kaçmadık aksine müdahale etmeye çalıştık hemşire olduğumuzun bilgisini verdik. Bu bilgileri verdiğimiz halde darp edildik. Benim çocuğum şu anda inanılmaz travma geçiriyor. Bu olaylar benim çocuğumun gözleri önünde oldu. Biz vurup kaçmadık aksine kendisi geldi önümüze atladı. 10 aylık oğlum var ben çocuğumu emziremedim gece saat 3’e kadar karakoldaydık insanlık gerçekten ölmüş."
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