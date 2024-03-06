Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        Ankara
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem Yaralıya ilk müdahaleyi Adana Belediye Başkan adayı Halil Nacar yaptı

        Yaralıya ilk müdahaleyi Adana Belediye Başkan adayı Halil Nacar yaptı

        Adana'da yağmur nedeniyle kayganlaşan yol bir motosiklet sürücü kaza yaptı. Yoldan geçerken kazayı gören Cumhur İttifakı'nın Yüreğir Belediye Başkan adayı doktor Nacar olaya müdahale etti

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.03.2024 - 20:58 Güncelleme: 06.03.2024 - 21:08
        ABONE OL
        ABONE OL
        İlk müdahaleyi belediye başkan adayı yaptı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Adana'da motosikletin devrilmesi sonucu yaralanan sürücüye ilk müdahaleyi, doktor olan Cumhur İttifakı'nın Yüreğir Belediye Başkan adayı Halil Nacar yaptı.

        Sürücüsünün ismi ve plakası öğrenilemeyen motosiklet, Yüreğir ilçesi Kışla Caddesi'nde devrildi.

        Yoldan geçerken kazayı gören Cumhur İttifakı'nın Yüreğir Belediye Başkan adayı doktor Nacar, yanına gittiği yaralı sürücüyü kontrol etti.

        Fotoğraf: DHA

        Nacar'ın müdahalesinin ardından yaralı, kaza yerine sevk edilen 112 Acil Sağlık ekibince hastaneye kaldırıldı.

        Sürücüye şifa dileyen Nacar, yağmur nedeniyle kayganlaşan yollarda tedbirli olunması gerektiğini belirtti.

        *Haberin görseli AA tarafından servis edilmiştir.

        ÖNERİLEN VİDEO
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        'Köpeklere ekmek verme' kavgası! 1 ölü, 1 yaralı
        'Köpeklere ekmek verme' kavgası! 1 ölü, 1 yaralı
        Batan geminin kaptanı bulundu
        Batan geminin kaptanı bulundu
        Elon Musk, başkan adaylarına bağış yapmayacak
        Elon Musk, başkan adaylarına bağış yapmayacak
        Yavaş'tan Habertürk'e açıklamalar
        Yavaş'tan Habertürk'e açıklamalar
        Şarkıcı Metin Işık ve eşine beraat, oğluna müebbet istemi
        Şarkıcı Metin Işık ve eşine beraat, oğluna müebbet istemi
        Trump'ın partideki rakibi yarıştan çekildi
        Trump'ın partideki rakibi yarıştan çekildi
        Ultra zengin en çok Türkiye'de arttı
        Ultra zengin en çok Türkiye'de arttı
        Kızıldeniz'de bir gemi daha vuruldu
        Kızıldeniz'de bir gemi daha vuruldu
        Efe Deprem'e veda
        Efe Deprem'e veda
        Ünlü oyuncu hayatını kaybetti 
        Ünlü oyuncu hayatını kaybetti 
        “Gerçek bir anne bunu yapmaz”
        “Gerçek bir anne bunu yapmaz”
        Cumhurbaşkanı Erdoğan Elazığ'da konuştu
        Cumhurbaşkanı Erdoğan Elazığ'da konuştu
        Pes dedirten dolandırıcılık
        Pes dedirten dolandırıcılık
        Ali Koç: Bu böyle gitmeyecek
        Ali Koç: Bu böyle gitmeyecek
        Gecikmeli cevap
        Gecikmeli cevap
        Türk kompozit sektöründen Fransa çıkarması
        Türk kompozit sektöründen Fransa çıkarması
        60 dolarken aldı 69 milyon dolara sattı
        60 dolarken aldı 69 milyon dolara sattı
        Galatasaray'a bir Faslı daha!
        Galatasaray'a bir Faslı daha!
        Carlo Ancelotti'ye hapis şoku!
        Carlo Ancelotti'ye hapis şoku!
        En iyi sandviçler sıralandı... Türk lezzeti lider!
        En iyi sandviçler sıralandı... Türk lezzeti lider!
        Habertürk Anasayfa