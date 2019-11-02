02 KASIM 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Sorgusunda uyuşturucu madde alışverişi sırasında tartıştıklarını ileri süren Güngörmez'in, savcılıktaki ifadesinde, "Bir anlık öfkeyle oldu. Aslında korkutmak amacıyla ateş etmiştim" dediği öğrenildi. Güngörmez, mahkemece tutuklandı.
Manavgat´ın Dikmen Mahallesi´nde, perşembe günü, tabancayla sağ omzunun arkasından tabancayla vurularak yaralanan Süleyman Yalçın, arkadaşı Şaban Güngörmez tarafından motosikletle Manavgat Devlet Hastanesi´ne getirildi. Hayati tehlikesi bulunan Yalçın, hemen ameliyata alındı. İhbar üzerine bölgeye gelen Manavgat Jandarma Komutanlığı ekipleri, olayla ilgili soruşturma başlattı. Şaban Güngörmez jandarmaya verdiği ilk ifadede, kendisine ait motosikletle Dikmen Mahallesi'nden İbradı'ya doğru giderken ormanlık alandan ateş edildiğini ve Yalçın'ın yaralandığını söyledi. Ateş edeni görmediğini belirten Güngörmez'in ifadesinden yola çıkan jandarma ekipleri, bölgedeki güvenlik kameraları ve cep telefonu incelemelerinden, ikilinin plakasız motosikletle Dikmen Mahallesi'nden geçip ormanlık alana gittiklerini tespit etti.
YENİDEN ALINDIĞI SORGUDA İTİRAF ETTİ
İncelemede Yalçın'ın yakın mesafeden ateş edilmesi sonucu yaralandığının belirlenmesi üzerine Güngörmez jandarma ekiplerince yeniden sorgulaya alındı. Sorguda Şaban Güngörmez ormanlık alanda, Süleyman Yalçın'la uyuşturucu madde alışverişi nedeniyle tartıştıklarını ve yanındaki ruhsatsız tabancasıyla Yalçın'a arkasından 2 el ateş ettiğini itiraf etti. Süleyman Yalçın'ı korkutmak amacıyla ateş ettiğini iddia eden Güngörmez, yaralandığını görünce de hemen hastaneye getirdiğini, olayda kullandığı tabancayı da tarihi Taşköprü yakınlarında Naras Çayı'na attığını söyledi.
'BİR ANLIK ÖFKEYLE OLDU'
İl Jandarma Komutanlığı Sualtı Arama Kurtarma (SAK) Timi'nce, cuma günü, Naras Çayı'nda, şüphelinin gösterdiği yerde yapılan araştırmada, ruhsatsız tabanca bulundu. Jandarmada işlemleri tamamlanan Güngörmez, savcılığa sevk edildi. Şaban Güngörmez, savcılıkta verdiği ifadede çok pişman olduğunu söyleyip, "Bir anlık öfkeyle oldu. Aslında korkutmak amacıyla ateş etmiştim. Öldürmek ve yaralamak gibi bir amacım yoktu" dedi.
Savcılık sorgusunun ardından tutuklanma istemiyle Sulh Ceza Hakimliğine sevk edilen Şaban Güngörmez, 'ateşli silahla kasten yaralama' suçundan tutuklanıp, cezaevine gönderildi.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!