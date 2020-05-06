Alo 153 Beyaz Masa hattına yapılan ihbarı değerlendiren ekipler, araç çarpması sonucu bacağında kırıklar oluşan yaralı köpeği Hayvan Bakım ve Rehabilitasyon Merkezine götürdü.

Bulut Kutlu’nun haberine göre, çekilen röntgen sonucu sağ arka bacağında kırık tespit eden veteriner hekim, köpeği cerrahi operasyona tabi tutarak bacağına platin taktı.

Başarılı geçen operasyonun ardından müşahede altında tutulacak olan köpeğin, sağlığına kavuşmasının ardından tekrar doğal yaşam alanına bırakılacağı belirtildi.