Yaralı kedi hastane aciline gitti

"ARKADAŞLARIMIZI TEBRİK EDİYORUM"

Sağlık ve güvenlik personelini duyarlılıkları için tebrik ettiğini söyleyen Suruç Devlet Hastanesi Başhekimi Necmi Eşiyok, “Acil servis girişine yavru bir kedi topallayarak geliyor. Görevli arkadaşlarımız da yaralı olduğunu görüyor. Müdahale edip gerekli pansumanlarını yaptıktan sonra belediye ekiplerine bilgi veriyorlar. Onlar da diğer süreçleri tamamlamak için gelip teslim alıyorlar. Arkadaşlarımıza bu canlıya olan duyarlılıklarından dolayı teşekkür ediyor, onları tebrik ediyorum” diye konuştu.