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Haberler Yaşam Yaralı kedi hastane aciline gitti

Görevlilerin fark ettiği kediye hastane acilinde müdahale edildi

Şanlıurfa’da yaralanan yavru kedi topallayarak gittiği hastane acilinde tedavi edildi

Giriş: 28.01.2023 - 10:48 | Güncelleme: ABONE OL
Yaralı kedi hastane aciline gitti
Yaralı kedi hastane aciline gitti
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İHA

Şanlıurfa’nın Suruç ilçesinde bilinmeyen bir nedenle ayağından ve başından yaralanan yavru bir kedi, hastanenin yolunu tuttu.

DHA'nın haberine göre güvenlik kamerasına da yansıyan görüntülerde Suruç Devlet Hastanesi'ne giden kedi, acil servise girdi.

Kediyi fark eden güvenlik görevlileri, bir kutuya koyarak acil serviste görevli doktorun odasına götürdü.

Sağlık ekiplerinin ilk müdahaleyi burada yaptığı yavru kedi, çağrılan belediye ekiplerine teslim edildi.

Yavru kediyi alan Suruç Belediyesi Boncuk Ekibi, tedavisine devam edilmek üzere Büyükşehir Belediyesi Hayvan Hastanesi'ne götürdü.

"ARKADAŞLARIMIZI TEBRİK EDİYORUM"

Sağlık ve güvenlik personelini duyarlılıkları için tebrik ettiğini söyleyen Suruç Devlet Hastanesi Başhekimi Necmi Eşiyok, “Acil servis girişine yavru bir kedi topallayarak geliyor. Görevli arkadaşlarımız da yaralı olduğunu görüyor. Müdahale edip gerekli pansumanlarını yaptıktan sonra belediye ekiplerine bilgi veriyorlar. Onlar da diğer süreçleri tamamlamak için gelip teslim alıyorlar. Arkadaşlarımıza bu canlıya olan duyarlılıklarından dolayı teşekkür ediyor, onları tebrik ediyorum” diye konuştu.

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Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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