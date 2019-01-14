Hakkâri'nin Çukurca ilçesi Gündeş köyü imamı Lütfü Karadeniz, Hakkâri’ye giderken elektrik tellerine takılarak düşen kaya kartalını fark etti. Arkadaşı Serhat Ediş ile yaralanan kartalı alarak Hakkâri Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü'ne götürdü. Ekipler tedavi hazırlıklarına başlarken, imam Lütfü Karadeniz ve beraberindekiler de hatıra fotoğrafı çektirmek için kartalın kanatlarına dokununca ani bir refleks yapan hayvan, pençesini imamın koluna geçirdi.

UYUŞTURUCU İĞNE BİLE ETKİ ETMEDİ

İHA'da yer alan habere göre acılar içerisinde kıvranan imamın yardımına veteriner ekibi yetişti. Kanadına uyuşturucu iğne yapılmasına rağmen imamın kolunu bırakmayan kartala, çevredekilerin çabası da çare etmedi. Acısından bağırmaya başlayan imamın, "Bir şeyler yapın, dayanamıyorum" demesi üzerine pense yardımıyla kartalın pençesi zarar verilmeden saplanan yerden çıkarıldı.

"KARTAL ACISINI BİZDEN ÇIKARTTI"

Rahat bir nefes alan imam Karadeniz, kışlık elbiselerine rağmen kartalın pençesini geçirerek kolunu yaraladığını söyledi. Uyuşturucu iğneyle sakinleştirilen kaya kartalıyla hatıra fotoğrafı çektiren imam ve beraberindeki duyarlı köylüler, kartalın acısını imamdan çıkarttığını söylediler. Köprülü Köyü imamı Lütfü Karadeniz, "Hakkâri’ye götürüp veterinere teslim edelim, tedavisini yapıp tekrar doğaya salalım dedik. Onun için iyilik ettik. Ama her ne hikmetse yaralı kartal acısını benden çıkarttı” dedi.

YARALI KARTAL VAN'A GÖTÜRÜLECEK

Kartala ilk müdahaleyi yapan veteriner hekim Faysal Cindioğlu, kartalın kanadının kırık olduğunu söyledi. Cindioğlu, "Şu an Hakkâri Belediye Başkanlığı Veteriner İşleri Müdürlüğü Rehabilitasyon Merkezi'nde tedavi altına aldık. Yaptığımız ilk muayenesinde, sol kanadını muhtemelen elektrik tellerine çarpması sonucu düşerken kırmış. İlk müdahalemizi yaptık. Film ve röntgenlerini çektirmek üzere Van’a sevk edeceğiz. Tedavisi yapıldıktan sonra doğal yaşam alanına geri bırakılacak" diye konuştu.