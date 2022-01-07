Köpeği dağcıyı böyle kurtardı! 13 saat boyunca...

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Hırvatistan'daki Velebit sıradağlarında yürüyüş yaparken yaralanan dağcı Grga Brkic'i, köpeği North (Kuzey) kurtardı.

Sekiz aylık Alaskan Malamute cinsi köpek, Grga Brkic'in üzerinde 13 saat boyunca yatarak, sahibini sıcak tutmayı başardı.

YÜRÜYÜŞ YAPARKEN DÜŞEREK YARALANDI

Adriyatik kıyı şeridindeki Velebit sıradağlarında üç dağcı, hafta sonu yürüyüşe çıktı. Dağcılardan Grga Brkic yürüyüş yaparken düştü ve hareket edemedi.

Grga Brkic'i kaybeden iki arkadaşı bir süre sonra yetkililere haber verdi ve arama-kurtarma çalışmaları başlatıldı.

Yaklaşık 30 kişiden oluşan ilk müdahale ekibi, deniz seviyesinden yaklaşık bin 800 metre yükseklikte mahsur kalan yürüyüşçüye ulaştı.

Dağcıyı bularak ilk müdahalede bulunan ekip, North'un Brkic'in güvenliğini sağlamaya yardım ettiğini belirtti.

Hırvatistan'ın dağ kurtarma servisi, köpeğin, sedyede yatan Brkic'in yanındayken çekilmiş bir fotoğrafını Facebook'ta paylaşarak, "İnsan ve köpek arasındaki dostluk ve sevginin sınırı yoktur" dedi.

Sahibinin üzerinde 13 saat boyunca hareket etmeden yatan köpeğin fotoğrafları sosyal medyada büyük ilgi gördü.